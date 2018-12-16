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Беларусь намерена развивать более тесное сотрудничество с Пакистаном в военно-технической сфере

17.12.2018 13:14 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь намерена развивать более тесное сотрудничество с Пакистаном в военно-технической сфере
Во время встречи

17 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь полна решимости реализовать договоренности с Пакистаном о наращивании совместного товарооборота до $1 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайром Махмудом Хаятом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что основа любых межгосударственных взаимоотношений - экономическая составляющая. Ранее Беларусь и Пакистан договорились приложить максимум усилий для того, чтобы товарооборот между странами достиг $1 млрд.

"Для потенциала наших экономик эта цифра небольшая. Но вы должны знать, что мы в Беларуси полны решимости выполнить эту договоренность, - заявил Александр Лукашенко. - Что касается военно-технического сотрудничества, скажу кратко: все, что вас интересует в Беларуси, мы готовы вам представить, показать. И если вы найдете необходимым из нашего военно-технического производства что-то закупать или создавать вместе, мы это быстро рассмотрим и решим".

Президент отметил огромную роль армии в жизни Пакистана и в этой связи назвал визит Зубайра Махмуда Хаята в Беларусь историческим. "Армия в Пакистане - это не просто армия. Вы несете огромную экономическую и социальную нагрузку. Нашей бы армии научиться у вас, как работать, зарабатывать деньги, осваивать их, создавая огромные предприятия. Мы готовы участвовать в вашей экономической, социальной работе и, если вы увидите что-то из наших товаров, которые подходят для армии и нужд вашей страны, мы готовы поставлять эти товары. В том числе вместе с пакистанскими специалистами, создав там на месте совместные предприятия, подобные товары производить", - подчеркнул глава государства.

Он также коснулся деятельности совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и предложил организовать встречу белорусской стороны с представителями армейских кругов Пакистана, которые курируют вопросы обеспечения Вооруженных Сил и социально-экономические проекты. "Мы бы могли напрямую с вашими подчиненными договориться о совместной работе", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь полна решимости реализовать договоренности с Пакистаном о наращивании совместного товарооборота до $1 млрд....
 
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