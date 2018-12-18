"Спорт - не лотерея" - Лукашенко требует обеспечить максимальную эффективность госвложений в отрасль

18 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Развитие спорта всегда было и остается неизменным приоритетом государственной политики в Беларуси. Об этом сегодня на совещании по вопросам развития летних видов спорта заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главный показатель - высокий спортивный результат. Все остальное - никому не нужная болтовня, - подчеркнул белорусский лидер. - Спорт - не лотерея. За каждой победой стоит большой труд многих профессионалов - атлета, тренера, врача, ученого. Каждого из вас. Результат складывается из решения конкретных системных вопросов, по которым неоднократно давались поручения".

Президент заявил о необходимости обеспечить максимальную эффективность государственных вложений в отрасль: "Если определились с приоритетными видами спорта, значит, именно туда надо направлять основные ресурсы как людские, так и материальные".

"Причем движение должно быть синхронным на всех уровнях и во всех аспектах: в подготовке кадров, специализации спортивных школ, информационном сопровождении, финансировании", - сказал глава государства.

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