"Народ устал ждать результатов" - Лукашенко рассчитывает на победы белорусов на Европейских играх

18 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусские атлеты просто обязаны продемонстрировать лучшие способности на II Европейских играх. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о развитии летних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что белорусских спортсменов впереди ждут два важных и строгих экзамена - II Европейские игры 2019 года и Олимпиада в Токио в 2020 году.

"На домашних аренах, при поддержке белорусских зрителей наши атлеты просто обязаны продемонстрировать свои лучшие способности. Это касается и 2020 года в Токио. Надо побеждать! Народ устал ждать результатов в этой сфере", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Касаясь подготовки к II Европейским играм, он констатировал, что уже многое сделано, но есть и нерешенные вопросы. "Необходимо привести в порядок спортивную инфраструктуру, учесть все нюансы, связанные с логистикой, питанием, медицинским сопровождением и обеспечением безопасности участников и гостей игр, - обратил внимание глава государства. - Деньги, которые выделяются на игры, должны остаться в стране".

Президент потребовал продумать все до мелочей, поскольку к этому масштабному мероприятию будет приковано пристальное внимание миллионов спортивных болельщиков, и по нему будут судить о стране. "Но не менее важен и спортивный результат", - напомнил он.

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