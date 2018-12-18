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Лукашенко обещает проверки по всей спортвертикали в случае отъезда из страны способных спортсменов

18.12.2018 11:22 — Новости Политики | БелТА  
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18 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу приложить максимум усилий для создания условий по закреплению в стране талантливых спортсменов. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам развития летних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предупреждаю категорически: не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен, сразу же пойдет по вертикали проверка, почему уехал. Мы никого держать не должны, но вы должны заключить с каждым ребенком (с родителями) договор. Они здесь вырастают чемпионами, а едут или от нашей "бязглуздіцы", или потому, что им там, как вы говорите, бабла отвалили. Так заплати - это в договоре должно быть прописано - заплати за свою подготовку и будь свободен. За эти деньги мы подготовим других", - сказал глава государства.

"Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано - мало не покажется ни председателям федераций, ни наблюдательным советам, ни исполкому НОК, ни другим", - предупредил Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу приложить максимум усилий для создания условий по закреплению в...
 
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