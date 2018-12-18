"Спорт - не лотерея" – Александр Лукашенко требует обеспечить максимальную эффективность госвложений в отрасль

Развитие спорта всегда было и остается неизменным приоритетом государственной политики в Беларуси. Об этом сегодня на совещании по вопросам развития летних видов спорта заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

– Главный показатель - высокий спортивный результат. Все остальное - никому не нужная болтовня, - подчеркнул белорусский лидер. - Спорт - не лотерея. За каждой победой стоит большой труд многих профессионалов - атлета, тренера, врача, ученого. Каждого из вас. Результат складывается из решения конкретных системных вопросов, по которым неоднократно давались поручения. Президент заявил о необходимости обеспечить максимальную эффективность государственных вложений в отрасль: – Если определились с приоритетными видами спорта, значит, именно туда надо направлять основные ресурсы, как людские, так и материальные. – Причем движение должно быть синхронным на всех уровнях и во всех аспектах: в подготовке кадров, специализации спортивных школ, информационном сопровождении, финансировании, - сказал глава государства. Александр Лукашенко напомнил, что в былые советские времена много внимания уделялось идеологии, стремились воздействовать на наибольшее число населения. "В основе лежало слово. Как известно, времена меняются. Слово никуда не ушло. Я считаю, что живое общение с людьми - это важнейший фактор воздействия. Но появился новый фактор массового воздействия на людей. Осталось только вложить в это нормальную идеологию", - отметил белорусский лидер. – Спорт - это основа идеологии. Без болтовни, без разговоров выходит один спортсмен или группа спортсменов (не так, как наши хоккеисты недавно "порадовали народ", что одна, что вторая сборная), и в честь этого спортсмена - считай всего народа и всей страны - звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение людей, вы знаете. Вот причина особого внимания государства и моего лично к спорту, - подчеркнул глава государства. Президент констатировал, что в летних видах спорта пока не тот результат, на который страна вправе рассчитывать с учетом уровня поддержки этой сферы. Относительно достойно выступают лишь команды по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте и некоторым видам борьбы. – Вроде бы теннисистки неплохо провели сезон, но вопросов стало и к этому виду спорта не меньше, - отметил Александр Лукашенко. Наряду с этим он обратил внимание, что представители в таких традиционно сильных для Беларуси видах спорта, как стрельба, гимнастика, легкая атлетика, фехтование, гребля академическая, плавание, лишь изредка попадают на пьедестал мировых первенств. – Игровые виды, судя по всему, вообще туда не стремятся. Я уже сказал о хоккее. Примерно то же можно, исключив БАТЭ, сказать о футболе, - добавил глава государства. Президент подчеркнул, что необходимо работать персонально с каждым видом спорта, а не вести разговоры о выстраивании некой спортивной вертикали. – Надоело слушать про вашу эту вертикаль. Не в вертикали дело. Хватит у нас вертикали и вертикальщиков, - подчеркнул он. Александр Лукашенко также поинтересовался, как работают спортивные федерации, председателями большинства из которых избраны известные специалисты в своих видах спорта. Он обратил внимание, что ничего не мешает работать и показывать результаты, но отдельные руководители федераций больше решают личные вопросы, чем занимаются видами спорта. Президент потребовал, чтобы для талантливых спортсменов в обязательном порядке создавались все необходимые условия и они обеспечивались всем необходимым, особенно атлеты топ-уровня.

"Народ устал ждать результатов" - Александр Лукашенко рассчитывает на победы белорусов на Европейских играх Белорусские атлеты просто обязаны продемонстрировать лучшие способности на II Европейских играх. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о развитии летних видов спорта.

Глава государства отметил, что белорусских спортсменов впереди ждут два важных и строгих экзамена - II Европейские игры 2019 года и Олимпиада в Токио в 2020 году. – На домашних аренах, при поддержке белорусских зрителей наши атлеты просто обязаны продемонстрировать свои лучшие способности. Это касается и 2020 года в Токио. Надо побеждать! Народ устал ждать результатов в этой сфере, - подчеркнул Александр Лукашенко. Касаясь подготовки к II Европейским играм, он констатировал, что уже многое сделано, но есть и нерешенные вопросы. – Необходимо привести в порядок спортивную инфраструктуру, учесть все нюансы, связанные с логистикой, питанием, медицинским сопровождением и обеспечением безопасности участников и гостей игр, - обратил внимание глава государства. - Деньги, которые выделяются на игры, должны остаться в стране. Президент потребовал продумать все до мелочей, поскольку к этому масштабному мероприятию будет приковано пристальное внимание миллионов спортивных болельщиков, и по нему будут судить о стране. – Но не менее важен и спортивный результат, - напомнил он. Александр Лукашенко предупредил, что II Европейские игры будут экзаменом для руководителей некоторых федераций и тренеров. – Хотел бы сегодня услышать от вас, как будем добиваться медалей и результатов. Ваши высказывания и разговоры о том, что вы совершили какие-то подвиги, оставьте себе. Один вопрос: когда будет результат? - спросил глава государства. Говоря о продвижении спорта в массы, Президент подчеркнул, что он должен быть модным и престижным увлечением, так как повышает качество жизни, учит работать в команде и добиваться успеха. – Если отвлечем наших малышей и подростков от компьютеров, смартфонов, то сохраним им здоровье. Здесь большую роль играют средства массовой информации, которые должны поддерживать интерес к здоровому образу жизни, - считает он. Правда, во время спортивных телетрансляций белорусский зритель зачастую видит пустые трибуны, констатировал Александр Лукашенко. – Где организаторы? Неужели трудно пригласить пенсионера, дать ему бесплатный билет, инвалида туда привести - может, это единственная для него радость, детишек пригласить. Пригласить, а не загонять. Чтобы люди видели эти примеры, как надо бороться, побеждать, и чтобы дети сами к этому стремились, - добавил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркивает недопустимость допинга при подготовке спортсменов Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня на совещании о развитии летних видов спорта подчеркнул недопустимость использования запрещенных методик и допинга при подготовке спортсменов.

– Хочу предупредить: никаких запрещенных методик и препаратов! Это нужно исключить раз и навсегда, тем более за это установлена уголовная ответственность, - заявил Александр Лукашенко. - Один антидопинговый скандал - и страдает вся страна и все виды спорта. Вы знаете, как тогда пристально за этим наблюдают. Как обратил внимание глава государства, отдельные страны, в том числе Беларусь, находятся под пристальным вниманием соответствующих международных структур. На совещании Президент поинтересовался, как сегодня налажено медицинское и научно-методическое сопровождение спорта. – В марте будущего года мы открываем новое здание Республиканского научно-практического центра спорта, - сказал Александр Лукашенко. - От него должна быть отдача, это не должно быть какое-то очередное пристанище для отдельных спортсменов и чиновников.

Александр Лукашенко расставил приоритеты в финансировании спорта Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил приоритетные направления, на которые будет выделяться финансирование в спортивной отрасли. Об этом он сегодня заявил на совещании по вопросам развития летних видов спорта.

Глава государства напомнил, что была поставлена задача обеспечить спортивные школы инвентарем и оборудованием. – Не дай бог это поручение не будет выполнено, - предупредил Президент. - И прекратите ходить в НОК за какими-то деньгами. Их нет. Денег нет для тех, кто хочет обеспечить просто себя и работу своих подчиненных в федерациях. – Деньги получите для того, чтобы поддержать тренера, поучаствовать в каких-то международных соревнованиях. И будем платить много за результат. Больше с другими целями и просьбами не приходите. Это мое принципиальное решение как Президента страны, - подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пояснил, что деньги в спорте в основном государственные, будь то освобождение от налогов или спонсорская поддержка. – Сами заработаете - тратьте, - сказал он. Президент также поинтересовался, насколько рационально загружена спортивная инфраструктура, доступна ли она для людей и прежде всего для подрастающего поколения. Александр Лукашенко предупредил министра спорта и туризма о персональной ответственности за государственную собственность - дворцы спорта, залы и прочее, а также инвентарь. – Главная задача - это собственность, объекты, где должны заниматься спортсмены. Это должно быть в идеальном состоянии. У нас везде море чиновников, бездельников во дворцах спорта, залах и прочих, которые ничего не делают, даже на работу не ходят, - возмутился глава государства. – Не будет объектов для занятия спортом, угробим их, как это было в постсоветский период, потом вы придете ко мне и будете опять жаловаться, что вам чего-то не хватает... - отметил белорусский лидер.