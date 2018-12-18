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В УВД рассказали, как будем встречать Новый год на улицах: что можно, а что нельзя

18.12.2018 16:58 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Уважаемые гости и жители Брестчины!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61700.php

В УВД рассказали, как будем встречать Новый год на улицах: что можно, а что нельзя

Управление внутренних дел Брестского облисполкома информирует, что территория мест проведения массовых мероприятий в городах и населенных пунктах области, посвященных празднованию Нового года, будет ограждаться турникетами по всему периметру.

Пропуск граждан будет производиться через контрольно-пропускные пункты с использованием стационарных и ручных металлоискателей.

Праздничные мероприятия пройдут на основании решений городских и районных исполкомов области, в местах, официально определенных для их проведения.

При этом, осуществление в ходе их проведения каких-либо несанкционированных действий, публичное выражение общественно-политических, групповых, личных и иных интересов может быть приравнено к несанкционированному массовому мероприятию и в отношении лиц их совершивших начат административный процесс.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61700.php

В УВД рассказали, как будем встречать Новый год на улицах: что можно, а что нельзя

В целях обеспечения общественной безопасности и должного правопорядка убедительно просим Вас отказаться от проноса в места проведения праздничных мероприятий взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, колюще-режущих и других предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, напитков в стеклянной таре, тетра пакетах и темных пластиковых бутылках.

Категорически запрещается проносить и распивать в местах проведения праздничных мероприятий алкогольные напитки и пиво.

Для предотвращения скопления граждан в местах пропуска просим приходить заблаговременно, ограничиться только личными вещами, при этом оставаться предельно бдительным в вопросах сохранения личного имущества с целью недопущения его утраты.

Одновременно просим соблюдать общественный порядок, правила безопасного поведения в общественных местах, проявлять бдительность. При обнаружении бесхозных, подозрительных предметов и взрывчатых веществ, либо расположением другой информации об угрозе общественному порядку и безопасности незамедлительно информировать лично сотрудников органов внутренних дел, либо по телефонам милиции: 102, УВД Брестского облисполкома 27-54-98, мобильный телефон +375297988379.

Приносим свои извинения за временные неудобства и рассчитываем на понимание необходимости указанных ограничительных мер, проявление активной гражданской позиции в обеспечении общественной безопасности.

Благополучия и удачи в Новом году!

 
 
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Уважаемые гости и жители Брестчины! Управление внутренних дел Брестского облисполкома информирует, что территория мест проведения массовых мероприятий в...
 
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