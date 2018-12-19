Лукашенко рассчитывает на сферу бизнеса в вопросе расширения занятости в Минске

20 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что сфера бизнеса может сыграть значительную роль в деле расширения занятости в столице. Об этом он заявил сегодня на совещании с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшем будущем роботизация охватит и промышленные предприятия Минска. Главная задача - трудоустроить людей, и об этом нужно думать уже сегодня. Благодатной средой для расширения занятости может стать малый и средний бизнес. Но при условии, что число его субъектов в среднесрочной перспективе вырастет не менее чем в 2 раза", - сказал белорусский лидер.

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