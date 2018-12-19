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Лукашенко о создании комфортной среды в Минске: необходимы недорогие, но продуманные решения

20.12.2018 10:54 — Новости Политики | БелТА  
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20 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил приложить дополнительные усилия по созданию комфортной городской среды в столице. Соответствующие поручения он дал сегодня на совещании с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дальнейшее развитие Минска должно проходить прежде всего за счет реконструкции существующих территорий, а не нового строительства. Огромные площади заняты производственными объектами, которые можно использовать эффективнее. Начинает проявляться болезнь неравномерности транспортной нагрузки. Отдельные улицы, развязки просто задыхаются. Необходимы недорогие, но продуманные решения. При этом посягать на зеленые насаждения даже и не думайте", - заявил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил приложить дополнительные усилия по созданию комфортной городской...
 
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