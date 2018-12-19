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Лукашенко: контроль за спокойствием на улицах Минска нужно максимально автоматизировать

20.12.2018 11:45 — Новости Политики | БелТА  
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20 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с активом Минска поручил максимально автоматизировать контроль за спокойствием на улицах столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что туристы традиционно отмечают безопасность Минска. Жители столицы, по его словам, и сами знают, что могут спокойно прогуливаться, возвращаться с работы или учебы домой в любое время.

"Главное, мы постепенно должны переходить к более современным, эффективным формам обеспечения безопасности, в том числе на основе цифровых технологий. На этот счет решения мною уже приняты. Надо активнее развивать систему мониторинга общественной безопасности, чтобы максимально автоматизировать контроль за спокойствием на улицах и не держать там лишних сотрудников. Безопасность и дальше должна быть обеспечена на самом высоком уровне", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его мнению, Минск, несомненно, нуждается в развитии событийного пространства. Его ключевыми характеристиками должны стать непрерывность, встроенность в городскую среду и мировые тренды, а также доступность для разных категорий минчан.

"Жизнь Минска - это жизнь, круглогодично насыщенная мероприятиями, которые органично дополняют друг друга. Людям понравились, например, музыкальные и культурные вечера на площади Свободы. Это надо развивать. Тбилиси, Львов на джазе создали себе новое лицо, заставили говорить о них в мире и привлекли сотни тысяч туристов. Давайте активнее выходить за стены театров, концертных залов и стадионов. Городской ландшафт - это же прекраснейшие декорации для зрелищных мероприятий", - считает Президент.

Однако то, что для людей радость и отдых, - для городских властей работа, констатировал он. Особенно это касается поддержания общественного порядка и безопасности. Александр Лукашенко обратил внимание, что число зарегистрированных преступлений в Минске за восемь лет снизилось почти в два раза. "Важна не регистрация, а их реальное сокращение", - добавил глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с активом Минска поручил максимально автоматизировать...
 
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