Рост ВВП - 4%, инфляция не выше 5% - Лукашенко утвердил задачи развития Беларуси в 2019 году

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №483 "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с указом целью социально-экономического развития на 2019 год является обеспечение экономического роста Беларуси, превышающего среднемировой уровень, и повышение на этой основе уровня благосостояния белорусского народа.

Главой государства определены ключевые показатели эффективности работы правительства Беларуси на 2019 год, в том числе темп роста валового внутреннего продукта - 104%, экспорта товаров и услуг - 105,4%, реальных располагаемых денежных доходов населения - 103,4%.

Ключевым индикатором для Национального банка является параметр по инфляции, которая по итогам 2019 года не должна превысить 5%.

При подписании указа в целях обеспечения устойчивого и долгосрочного роста главой государства всей вертикали власти поставлены дополнительные задачи по актуальным вопросам социально-экономического развития. В том числе по разработке и внесению предложений для повышения потенциального валового внутреннего продукта и создания новых источников его роста; проведению системной региональной политики в целях выравнивания развития территорий, сокращения межобластной и межрайонной дифференциации уровня и качества жизни населения, а также создания новых высокопроизводительных рабочих мест, прежде всего в регионах; устранению макроэкономических дисбалансов, недопущению нарастания долговых "навесов"; принятию действенных мер по улучшению финансового состояния проблемных предприятий; дальнейшему повышению заработных плат на основе соответствующего роста производительности труда.

Правительству поручено вносить предложения о корректировке прогнозных параметров с учетом фактически складывающихся внешних экономических условий.-0-