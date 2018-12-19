ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рост ВВП - 4%, инфляция не выше 5% - Лукашенко утвердил задачи развития Беларуси в 2019 году

20.12.2018 18:08 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Рост ВВП - 4%, инфляция не выше 5% - Лукашенко утвердил задачи развития Беларуси в 2019 году
Фото из архива

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №483 "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с указом целью социально-экономического развития на 2019 год является обеспечение экономического роста Беларуси, превышающего среднемировой уровень, и повышение на этой основе уровня благосостояния белорусского народа.

Главой государства определены ключевые показатели эффективности работы правительства Беларуси на 2019 год, в том числе темп роста валового внутреннего продукта - 104%, экспорта товаров и услуг - 105,4%, реальных располагаемых денежных доходов населения - 103,4%.

Ключевым индикатором для Национального банка является параметр по инфляции, которая по итогам 2019 года не должна превысить 5%.

При подписании указа в целях обеспечения устойчивого и долгосрочного роста главой государства всей вертикали власти поставлены дополнительные задачи по актуальным вопросам социально-экономического развития. В том числе по разработке и внесению предложений для повышения потенциального валового внутреннего продукта и создания новых источников его роста; проведению системной региональной политики в целях выравнивания развития территорий, сокращения межобластной и межрайонной дифференциации уровня и качества жизни населения, а также создания новых высокопроизводительных рабочих мест, прежде всего в регионах; устранению макроэкономических дисбалансов, недопущению нарастания долговых "навесов"; принятию действенных мер по улучшению финансового состояния проблемных предприятий; дальнейшему повышению заработных плат на основе соответствующего роста производительности труда.

Правительству поручено вносить предложения о корректировке прогнозных параметров с учетом фактически складывающихся внешних экономических условий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №483 "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: контроль за спокойствием на улицах Минска нужно максимально автоматизировать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика