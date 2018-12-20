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"Ваш успех - пример истинного патриотизма" - Лукашенко вручил госнаграды работникам различных сфер

21.12.2018 11:07 — Новости Политики | БелТА  
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"Ваш успех - пример истинного патриотизма" - Лукашенко вручил госнаграды работникам различных сфер

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил государственные награды работникам различных сфер деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"За каждым высоким званием, орденом, медалью - история человека. Человека-созидателя, талантливого, трудолюбивого, преданного своему делу и стране. Именно такие люди собрались сегодня в этом зале. Здесь представители почти всех сфер деятельности, профессий и рангов. Жители разных уголков Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, всех их объединяет общее стремление сделать страну краше, богаче и успешнее, защитить мир и укрепить суверенитет. "Своими достижениями, победами, добрыми делами вы вошли в историю уходящего года, в историю страны. Прославили не только свое имя, но и свою малую и большую родину", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что еще вчера присутствующими в зале гордились только близкие, друзья и коллеги. А сегодня их увидят почти все жители Беларуси, узнают миллионы соотечественников, завтра прочтут о каждом из них в прессе. "Для них ваш успех - пример истинного патриотизма, который проявляется в конкретных делах и конкретных поступках", - подчеркнул Президент.

Ордена и медали, а также дипломы о присвоении почетных званий глава государства вручил за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, смелые и решительные действия в обстоятельствах, связанных с риском для жизни, большой личный вклад в развитие белорусской журналистики, промышленности, сельскохозяйственной и строительной отраслей, значительные достижения в сферах энергетики, науки, медицинского и социального обслуживания населения, образования, культуры и спорта.

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Теги: Минск
 
 
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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил государственные награды работникам различных сфер...
 
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