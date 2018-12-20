Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсекретарем ОДКБ

21 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Зась проинформировал Президента о своих встречах с главами государств - членов ОДКБ, которые должны были согласовать его кандидатуру на должность генерального секретаря организации. Такая форма назначения была предложена Александром Лукашенко на ноябрьской встрече президентов в Санкт-Петербурге.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси уже посетил Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию. Главы этих государств одобрили белорусскую кандидатуру. Александр Лукашенко также официально поддержал назначение Станислава Зася, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего не хочу плохого сказать о них) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации. Тем более что мы назначали отставных генералов, которые уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация", - пояснил глава государства свое решение.

Президент выразил надежду, что такой практики в будущем будут придерживаться и другие члены ОДКБ при назначении своих представителей на должность генерального секретаря.

"И, естественно, это соответствует нашим критериям подготовки и назначения кадров: профессионализм и любовь к тому делу, которым ты будешь заниматься", - добавил Александр Лукашенко.

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