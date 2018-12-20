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Лукашенко: БЕЛТА является оперативным и достоверным источником новостей о событиях в Беларуси и мире
21.12.2018 12:50 — Новости Политики | БелТА
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство является оперативным и достоверным источником новостей о событиях в Беларуси и мире. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю 100-летия БЕЛТА, которое на торжественном мероприятии в Национальной библиотеке зачитал заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк, передает корреспондент БЕЛТА.
"Белорусское телеграфное агентство является оперативным и достоверным источником новостей о событиях в Беларуси и мире и по праву входит в число ведущих отечественных СМИ. Бренд БЕЛТА пользуется заслуженным уважением и доверием среди многочисленных зарубежных партнеров, совместно с которыми сегодня успешно реализуются яркие медиапроекты, осуществляется активный обмен передовыми технологиями", - говорится в поздравлении.
Владимир Жевняк также добавил: "От себя лично хочу пожелать высокопрофессиональному коллективу творческих успехов, бодрости духа, мира, благополучия. Сколько бы информации ни хранила человеческая память, то, что делают ваши корреспонденты, фото- и видеооператоры, уникально".
"БЕЛТА - это в первую очередь люди, коллектив, - отметил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович. - То, как они по крупицам собирают информацию, которая востребована другими СМИ, - величайший профессионализм, величайшая заслуга. Большое вам спасибо за то, что вы освещаете все направления развития нашего государства и формируете хронику нашей Беларуси".
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Лукашенко: БЕЛТА является оперативным и достоверным источником новостей о событиях в Беларуси и мире
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство является оперативным и достоверным источником новостей о событиях в Беларуси и мире. Об этом...
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