Лукашенко поздравил коллектив БЕЛТА с 100-летием агентства

Сотрудники БЕЛТА во время экскурсии во Дворце Независимости

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление коллективу республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" с 100-летием агентства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Пройдя большую жизненную школу вместе со страной, БЕЛТА стала мощной и авторитетной медиаструктурой. Белорусское телеграфное агентство является оперативным и достоверным источником новостей о событиях в Беларуси и мире и по праву входит в число ведущих отечественных СМИ", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сплоченная команда агентства объединяет высокопрофессиональных, талантливых и инициативных людей, преданных лучшим традициям белорусской журналистики. А бренд БЕЛТА пользуется заслуженным уважением и доверием среди многочисленных зарубежных партнеров, совместно с которыми сегодня успешно реализуются яркие медиапроекты, осуществляется активный обмен передовыми технологиями.

Александр Лукашенко пожелал коллективу агентства неисчерпаемого вдохновения, новых достижений и неизменных лидерских позиций в информационном пространстве.-0-