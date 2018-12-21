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В Беларуси установлены тарифы на ЖКУ на 2019 год - платежи вырастут в пределах $5

22.12.2018 19:10 — Новости Политики | БелТА  
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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 22 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах $5.

Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января вырастут (суммарно на $3,9) тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня, после завершения отопительного сезона, тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения будет повышен на $1,1. Тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами сохраняются на уровне 2018 года.

"В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий", - подчеркнули в пресс-службе. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год. Соответствующий указ Президент Беларуси...
 
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