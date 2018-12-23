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Власти снова запретили митинг против строительства аккумуляторного завода под Брестом

24.12.2018 22:58 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Власти запретили проведение 30 декабря демонстрации и митинга против строительства аккумуляторного завода под Брестом, сообщает БелаПАН.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61896.php

Власти снова запретили митинг против строительства аккумуляторного завода под Брестом

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Митинг планировался в областном центре на площади Ленина, демонстрация «Заводу тут не место» — в Брестском районе рядом со строящимся предприятием.

Как сообщил один из заявителей акций правозащитник Роман Кисляк, Брестский горисполком запретил митинг, сославшись на свое решение, в соответствии с которым на площади Ленина не допускается проведение массовых мероприятий. Брестский райисполком в своем ответе сообщил, что в заявлении отсутствуют сведения и документы, подтверждающие обращения заявителей демонстрации в органы внутренних дел, организации, осуществляющие медицинское обслуживание и уборку территории. Кроме того, местный отдел внутренних дел высказал мнение о нецелесообразности проведения этого мероприятия.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

С января нынешнего года активисты подавали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе более чем четырех десятков митингов, более 10 пикетов и 5 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.

Сейчас жители нескольких деревень Брестского района собирают инициативную группу для проведения местного референдума по вопросу строительства под Брестом аккумуляторного завода.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Власти запретили проведение 30 декабря демонстрации и митинга против строительства аккумуляторного завода под Брестом, сообщает БелаПАН. Фото: Станислав...
 
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