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Власти снова запретили митинг против строительства аккумуляторного завода под Брестом
24.12.2018 22:58 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Власти запретили проведение 30 декабря демонстрации и митинга против строительства аккумуляторного завода под Брестом, сообщает БелаПАН.
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
Митинг планировался в областном центре на площади Ленина, демонстрация «Заводу тут не место» — в Брестском районе рядом со строящимся предприятием.
Как сообщил один из заявителей акций правозащитник Роман Кисляк, Брестский горисполком запретил митинг, сославшись на свое решение, в соответствии с которым на площади Ленина не допускается проведение массовых мероприятий. Брестский райисполком в своем ответе сообщил, что в заявлении отсутствуют сведения и документы, подтверждающие обращения заявителей демонстрации в органы внутренних дел, организации, осуществляющие медицинское обслуживание и уборку территории. Кроме того, местный отдел внутренних дел высказал мнение о нецелесообразности проведения этого мероприятия.
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля
С января нынешнего года активисты подавали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе более чем четырех десятков митингов, более 10 пикетов и 5 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
Сейчас жители нескольких деревень Брестского района собирают инициативную группу
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Власти запретили проведение 30 декабря демонстрации и митинга против строительства аккумуляторного завода под Брестом, сообщает БелаПАН. Фото: Станислав...
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