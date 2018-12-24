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Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами
25.12.2018 09:06 — Новости Политики | БелТА
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что негасимый свет праздника Рождества Христова согревает сердца людей самыми теплыми чувствами. "Рождество укрепляет веру в добро. Наполняет духовными силами. Помогает постичь вечные ценности - любовь, милосердие, умение прощать. Утверждает в обществе лучшие христианские традиции - почитание родителей, подаривших жизнь, незыблемость семейных уз, преданность родной земле", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал, чтобы глубокий смысл великого торжества сопутствовал всем добрым делам и начинаниям.
Христианам Беларуси, празднующим
Рождество Христово 25 декабря
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Его негасимый свет согревает сердца людей самыми теплыми чувствами.
Рождество укрепляет веру в добро. Наполняет духовными силами. Помогает постичь вечные ценности - любовь, милосердие, умение прощать. Утверждает в обществе лучшие христианские традиции - почитание родителей, подаривших жизнь, незыблемость семейных уз, преданность родной земле.
Пусть глубокий смысл великого торжества сопутствует всем вашим добрым делам и начинаниям.
Счастливого Рождества, здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!
Александр Лукашенко.-0-
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25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об...
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