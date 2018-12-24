ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами

25.12.2018 09:06 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что негасимый свет праздника Рождества Христова согревает сердца людей самыми теплыми чувствами. "Рождество укрепляет веру в добро. Наполняет духовными силами. Помогает постичь вечные ценности - любовь, милосердие, умение прощать. Утверждает в обществе лучшие христианские традиции - почитание родителей, подаривших жизнь, незыблемость семейных уз, преданность родной земле", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы глубокий смысл великого торжества сопутствовал всем добрым делам и начинаниям.

Христианам Беларуси, празднующим

Рождество Христово 25 декабря

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Его негасимый свет согревает сердца людей самыми теплыми чувствами.

Рождество укрепляет веру в добро. Наполняет духовными силами. Помогает постичь вечные ценности - любовь, милосердие, умение прощать. Утверждает в обществе лучшие христианские традиции - почитание родителей, подаривших жизнь, незыблемость семейных уз, преданность родной земле.

Пусть глубокий смысл великого торжества сопутствует всем вашим добрым делам и начинаниям.

Счастливого Рождества, здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!

Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об...
 
Новости дня
Новости политики
 
Власти снова запретили митинг против строительства аккумуляторного завода под Брестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика