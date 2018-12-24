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Лукашенко направился в Москву на переговоры с Путиным

25.12.2018 09:21 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко направился в Москву на переговоры с Путиным
Фото из архива

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

На переговорах в Москве с Президентом России Владимиром Путиным будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу.

Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах.

Накануне визита Александр Лукашенко провел совещание с участием руководства правительства по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Он отметил, что Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером, а всесторонний характер отношений имеет серьезное значение для обеих стран.

По всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в целом в плане отношений не только как с партнером, но и как с братским, близким Беларуси государством, решения приняты. Однако не все подписанные соглашения выполняются, констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что вариантов в ходе предстоящих переговоров в Кремле по решению тех или иных вопросов много, но белорусская сторона должна четко обозначить и отстаивать свою позицию.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из...
 
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