Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня

Антон Силуанов. Фото из архива

25 декабря, Москва /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Россия создадут межправительственную рабочую группу по выработке предложений по интеграции и решению вопросов белорусско-российской повестки дня. Об этом заявил сегодня журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только что прошла встреча глав государств России и Беларуси и, соответственно, членов правительства, которые участвовали в этой встрече. Затрагивалась повестка двусторонних отношений. В первую очередь мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве Российской Федерации, и наши планы по изменениям в области налогообложения в нефтегазовом секторе. Обсуждались вопросы и наших совместных действий в области ценообразования на газ, энергоресурсы. Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям", - заявил первый вице-премьер России.

По его словам, в этих целях была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет состоять из представителей правительств. "Эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран", - сказал Антон Силуанов.

Отвечая на уточняющий вопрос, он заявил, что в части ценообразования на газ стороны должны определиться за следующий период, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид энергоносителей. "Что касается рабочей группы, то она будет вырабатывать предложения как по дальнейшей интеграции, так и по решению вопросов, которые находятся в повестке дня между Россией и Беларусью", - уточнил Антон Силуанов.

Как ранее сообщалось БЕЛТА со ссылкой на министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича, Беларусь и Россия продолжают переговоры о цене на газ после 2019 года и до формирования общего рынка газа в ЕАЭС с 1 января 2025 года. Беларусь уже направила России предложения по ценам на газ с 2020 года. "По 2020 году соответствующие переговоры ведутся, предусмотрено до 1 июля подготовить предложения по внесению изменений в ценовой протокол. Вопрос еще открыт, предложения белорусской стороной (в РФ. - Прим. БЕЛТА) направлены, они находятся в стадии обсуждения. У нас еще есть полгода, чтобы выработать согласованное решение, это будет касаться вопроса формирования цены на 2020-2024 годы - на переходный период до создания общего рынка газа в ЕАЭС, который должен заработать с 1 января 2025 года", - отмечал министр.

Цена российского газа для Беларуси на 2019 год определена в размере $127 за 1 тыс. куб.м.-0-