Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь на республиканском балу во Дворце Независимости

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на первом Республиканском новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости танцевал вальс с мисс Беларусь - 2018 Марией Василевич, передает корреспондент БЕЛТА.

На новогодний бал во Дворец Независимости приглашено почти 300 студентов и старшеклассников, добившихся особых успехов в учебе, творчестве и спорте, научной и общественной деятельности. Среди них - стипендиаты специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели президентских стипендий, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты многочисленных творческих международных и республиканских конкурсов и фестивалей.

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