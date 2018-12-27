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Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут
28.12.2018 17:41 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди должны помнить, что их дом - это то место, где они родились, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на первом Республиканском новогоднем балу для молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вы живете в очень интересном мире и в очень интересное время. Для вас открыто все, но помните: ваш дом - это тот клочок земли, на котором вы родились. Это ваша страна, это Беларусь. Я не агитирую вас привязаться к Беларуси и ни в коем случае не выходить за пределы вашей страны. Но помните: где бы вы ни были, больше, чем дома, вас нигде не ждут. И вам всегда-всегда захочется вернуться домой. И если домой захочется, значит, вы - настоящие белорусы. И я вам буду желать только этого", - сказал Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди должны помнить, что их дом - это то место, где они родились, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на...
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