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Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы

28.12.2018 19:09 — Новости Политики | БелТА  
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Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы
Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов, сообщает ТАСС.

От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. Туда также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты.

Как сообщал 25 декабря после встречи глав государств России и Беларуси первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, Беларусь и Россия создадут межправительственную рабочую группу по выработке предложений по интеграции и решению вопросов белорусско-российской повестки дня. "Эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран", - сказал Антон Силуанов.

Отвечая на уточняющий вопрос, он заявил, что в части ценообразования на газ стороны должны определиться за следующий период, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид энергоносителей. "Что касается рабочей группы, то она будет вырабатывать предложения как по дальнейшей интеграции, так и решению вопросов, которые находятся в повестке дня между Россией и Беларусью", - уточнил Антон Силуанов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения...
 
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