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Россия снова шантажирует Беларусь газом

29.12.2018 11:18 — Новости Политики | БДГ  
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Российская сторона вновь требует более тесной интеграции в обмен на дешевый газ. В частности, о более тесном сотрудничестве заявил глава российского Минфина в эфира одного из крупных российских каналов.

Антон Силуанов заявил, что нынешний уровень интеграции является недостаточным для дальнейшего субсидирования Беларуси Россией.

«Если мы идем по пути дальнейшей интеграции, то нужно быть партнерами. И если мы идем навстречу, то хотим таких же шагов с белорусской стороны», — сказал Силуанов телеканалу «Россия 24».

Сиуланов  также отметил, что субсидировать белорусские предприятия, покупающие российскую нефть и газ на выгодных для Беларуси условиях можно будет лишь в случае, если интеграция между странами углубится.

«Белорусские предприятия — это не российские предприятия, не наши налогоплательщики, не российские. Они не поставляют нефтепродукты на российский рынок, поставляют за рубеж, зарабатывают. О таком субсидировании экономики соседней страны со стороны российского бюджета можно говорить, если у нас будет более глубокая степень интеграции», — заявил глава Минфина РФ Силуанов.

Напомним, что ранее российская сторона неоднократно говорила о желании более тесно интегрировать Беларусь с свою экономику. Так, Дмитрий Медведев предложил ввести в Беларуси российский рубль, предварительно отказавшись компенсировать потери от налогового маневра. Ничем закончились долгие переговоры в Москве между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, прошедшие на неделе. 29 декабря стороны попробуют найти решение спорных вопросов вновь.

 
 
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Российская сторона вновь требует более тесной интеграции в обмен на дешевый газ. В частности, о более тесном сотрудничестве заявил глава российского Минфина в...
 
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