Россия снова шантажирует Беларусь газом

Российская сторона вновь требует более тесной интеграции в обмен на дешевый газ. В частности, о более тесном сотрудничестве заявил глава российского Минфина в эфира одного из крупных российских каналов.

Антон Силуанов заявил, что нынешний уровень интеграции является недостаточным для дальнейшего субсидирования Беларуси Россией.

«Если мы идем по пути дальнейшей интеграции, то нужно быть партнерами. И если мы идем навстречу, то хотим таких же шагов с белорусской стороны», — сказал Силуанов телеканалу «Россия 24».

Сиуланов также отметил, что субсидировать белорусские предприятия, покупающие российскую нефть и газ на выгодных для Беларуси условиях можно будет лишь в случае, если интеграция между странами углубится.

«Белорусские предприятия — это не российские предприятия, не наши налогоплательщики, не российские. Они не поставляют нефтепродукты на российский рынок, поставляют за рубеж, зарабатывают. О таком субсидировании экономики соседней страны со стороны российского бюджета можно говорить, если у нас будет более глубокая степень интеграции», — заявил глава Минфина РФ Силуанов.