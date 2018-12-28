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Лукашенко на переговорах с Путиным: многие проблемы надо решать на перспективу

29.12.2018 12:38 — Новости Политики | БелТА  
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29 декабря, Москва /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает необходимость дальнейшей работы по решению существующих проблемных вопросов в белорусско-российской повестке дня. Об этом он заявил сегодня на переговорах в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

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29 декабря, Москва /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает необходимость дальнейшей работы по решению существующих проблемных...
 
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