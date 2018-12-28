Лукашенко на встрече с Путиным: мы к вам зачастили

В Москве проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой, кака ожидается, стороны обсудят разногласия, возникшие в ходе ранее проведенных переговоров.

Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча началась примерно час назад, стороны обменялись поздравлениями с Новым годом, В.Путин отметил, что на этой неделе президенты проводят встречу уже во второй раз, на что Александр Лукашенко заметил: «Зачастили».

«Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики, по другим направлениям и, по Вашему предложению, поработаем в направлении развития наших планов в строительстве Союзного государства. Предлагаю сегодня как раз поговорить на эту тему, о том, что с нашей стороны сделано. Вы сказали, что дадите соответствующее поручение Правительству, чтобы коллеги с белорусской стороны поработали», - сказал в начале встречи Путин, которого цитирует его пресс-служба.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил за приглашение, и отметил, что готов вести беседу «о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом, бренном мире».

«Мы такую группу так же, как и в России сформировали, поступили таким же образом, как и вы, – по составу и руководству группы. Думаю, что после рождественских праздников – как только наступит приемлемое время, мы готовы, как и россияне, работать. Тем более, вопросы все прописаны в Союзном договоре, мы перечисляли их в прошлый раз. И действительно это хорошо, что мы наконец-то подошли к решению этих вопросов»,- заявил Лукашенко.

Ранее БДг сообщала об определенном давлении со стороны РФ в вопросах компенсации налогового маневра и формировании цен на энергоносители. в обмен на преференции Россия требует тесной интеграции . Так, Дмитрий Медведев предложил ввести в Беларуси российский рубль, предварительно отказавшись компенсировать потери от налогового маневра. Ничем закончились долгие переговоры в Москве между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, прошедшие на неделе.

Фото: пресс-служба Кремля