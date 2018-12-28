В Бресте подведены итоги социально-экономического развития города в 2018 году

Совместное заседание сессии Брестского городского Совета депутатов XXVII созыва и городского исполнительного комитета с участием хозяйственного актива города состоялось 28 декабря.



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Руководство горисполкома, представители депутатского корпуса, руководители предприятий и организаций подвели итоги социально-экономического развития города в 2018 году. На повестку дня выносился отчет Брестского городского исполнительного комитета об ожидаемом выполнении прогноза социально-экономического развития города на 2018 год и прогноз на 2019 год. С докладом выступил председатель Брестского горисполкома Александр Степанович Рогачук .



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Оценивая работу в истекающем году, глава города отметил положительные тенденции практически по всем направлениям: « В части прогнозных показателей социально-экономического развития просматривается выполнение всех 3-х ключевых показателей, доведенных городу в декабре прошлого года». В частности, обеспечен требуемый рост экспорта товаров: почти в 1,5 раза выросли поставки в Украину, более чем в 1,8 раза – в Германию, в 2,3 раза в КНР. Доля российского рынка остается базовой — 84%. Экспорт услуг по итогам года составит более 200 млн. долларов. Транспортные услуги составляют в нем более 70%, есть рост у строителей по сравнению с прошлыми годами, у них – 33,5 млн долларов. Увеличились услуги в IT- сфере, они достигли 15 млн долларов. Туристические услуги принесли 3 млн. долларов, по концу года прогнозируется 17 тысяч туристов. Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе составил за 9 мес. 10,8 млн. долларов США (при задании на 9 мес. — 7 млн. долларов США).



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Заработная плата по городу за январь-октябрь 2018 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 18,8% и составила без малого 950 руб., в том числе за октябрь – 1019 руб.



Флагманами экономики города являются: ОАО «Савушкин продукт», СП «Санта-Бремор» ООО, СП ОАО «Брестгазоаппарат», ОАО «Брестский мясокомбинат», ООО «Строительная техника и материалы», ОАО «Брестский чулочный комбинат», ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», ОАО «Брестский электротехнический завод».



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Бюджет города Бреста в 2018 году исполнен по собственным доходам с превышением над первоначально утвержденными параметрами на 15,9 млн. рублей, поступило 309,4 млн. рублей. Положительная динамика отмечается практически по всем основным платежам.



Наибольший вклад в городскую казну внесли ОАО «Савушкин продукт» (3,4%), СП «Брестгазоаппарат» (2,3%), СП «Санта-Бремор» ООО (2,1%), ОАО «Брестский мясокомбинат» (1,5%), УП «Гефест-Техника» (1,5%) и др.



Основной объем бюджетных средств, 241,2 млн. рублей или 72,0%, направлен на финансирование учреждений непроизводственной сферы и мероприятия социального характера, из них образование – 34,9% общих расходов, здравоохранение – 30,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их уровень возрос на 20,3%.



Объем подрядных работ, выполняемый брестскими строителями по итогу 2018 г. составит в пределах 1 140 млн. рублей, что более трех годовых бюджетов города. Наибольший вклад внесли как предприятия государственной подчиненности: КУП «Брестжилстрой», ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой», ОАО «Строительный трест № 8», ОАО «Брестский дорожно-строительный трест № 4», КУП «Брестский городской ремонтно-строительный трест», так и предприятия частной формы собственности: ОАО «Полесьежилстрой», ООО «Продом», ООО «Демарш», ИП «Алвра-Бел» ЗАО «Алвора», ООО «Факторстрой».



В 2018 г. в г. Бресте за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 24 многоквартирных жилых дома и 2 дома для детей, оставшихся без попечения родителей, а также 275 индивидуальных жилых дома. Для граждан, состоящих на очереди в улучшении жилищных условий построено 112,6 тыс. кв. м. жилья или более 57% от общего объема ввода. В том числе для многодетных семей в текущем году введено в эксплуатацию 40,6 тыс. кв. м. жилых помещений на 560 многодетных семей.



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Когда речь пошла о планах на следующий год, глава города подчеркнул: «Неумолимо приближается 2019 год, который для города будет знаковым как историческое событие и как новая точка отсчета развития Бреста. Мы видим, сколько внимания уделяет Глава Государства миллениуму города Бреста и тому подтверждение решение «О подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста» и создание республиканского организационного комитет по подготовке и проведению празднования 1000-летия г. Бреста».



В соответствии с планом мероприятий уже введено в эксплуатацию 13 из 28 объектов. Среди них хоспис, молодежно-патриотический центр, административное здание налоговой инспекции, детский сад-ясли на 350 мест в ЮЗМР-2, здание скорой медицинской помощи в юго-западной части города, пристройка к приемному отделению здания скорой медицинской помощи по ул. Ленина, футбольный манеж, реконструкция троллейбусного депо по ул. Я.Купалы, модернизация Варшавского шоссе, здание областной прокуратуры .



Отмечены были масштабные работы по реконструкции и ремонту улиц Бреста: в 2018 г. проведено сплошное асфальтирование проезжей части по 24 улицам длиной 8,1 км., устройство асфальтобетонного покрытия 17 улиц с грунтовым покрытием длиной 9,8 км., устройство тротуаров длиной 20,2 км.



Основные задачи, стоящие перед строительным комплексом на 2019 год – обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию строящихся 14 объектов, строительство которых осуществляется в соответствии с планом мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста. В их числе западный обход г. Бреста, школа с блоком начальных классов на 1400 мест в ЮЗМР-2, школа-сад на 471 место в ЮВМР-4, реконструируемый Кобринский путепровод и другие.



Завершая перечисление задач, решение которых предстоит в 2019 году, Александр Рогачук поблагодарил предприятия и организации, включившиеся в движение «Добрые дела к 1000-летию», в его копилке уже находится почти 370 мероприятий, реализуемых 126-ю организациями. При этом есть целый ряд значимых для города проектов, которые оставят свой след в памяти его жителей. «Для тех, кто не обозначил свое участие, у нас есть благотворительный фонд «Брест. 1000 лет», который сформирован для финансирования культурных проектов», — предложил Александр Рогачук.



Закончился доклад поздравлением: «И в завершении хочу поздравить Вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть в год юбилея Бреста каждый из Вас оставит достойный след в тысячелетней истории и внесет название своего предприятия и личное имя в летопись для потомков!».



Далее в ходе совместной сессии с докладом о городском бюджете на 2019 год выступил начальник финансового управления горисполкома Анатолий Млынец. Бюджет был утвержден, после чего сессия продолжила рассмотрение других вопросов согласно повестки дня.