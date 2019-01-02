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Лукашенко: Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия
03.01.2019 18:16 — Новости Политики | БелТА
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводимый в Минске Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на открытии XV Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба", передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства поздравил участников соревнований и болельщиков с началом нового спортивного года, отметив, что для Беларуси, страны - хозяйки II Европейских игр, он будет особенным, насыщенным яркими событиями предстоящих летних состязаний.
"Сегодня открываем Рождественский турнир. Первый матч мы провели 15 лет назад, дав старт доброй традиции, - констатировал Александр Лукашенко. - Этот турнир уникальный. Он наглядно демонстрирует, что спорт объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия".
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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводимый в Минске Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия. Об этом...
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