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Лукашенко поздравил соцработников с 100-летием системы органов по труду и социальной защите

05.01.2019 09:09 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко поздравил соцработников с 100-летием системы органов по труду и социальной защите
Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов системы органов и организаций соцзащиты с 100-летием системы органов по труду и социальной защите. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы являетесь надежным партнером государства в построении справедливого общества, основанного на принципах доброго, внимательного и заботливого отношения к людям, защищаете интересы практически каждого человека", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что достойный труд работников органов социальной защиты, направленный на поддержку ветеранов, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, семей, воспитывающих детей, заслуживает уважения и признания. Александр Лукашенко поблагодарил их за профессионализм, стремление и готовность протянуть руку помощи человеку в трудной жизненной ситуации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов системы органов и организаций соцзащиты с 100-летием системы...
 
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