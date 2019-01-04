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Назначен новый руководитель Института госслужбы

05.01.2019 11:18 — Новости Политики | БДГ  
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Руководителем Института госслужбы назначен экс-глава Госпогранкомитета Беларуси Леонид Мальцев.

Руководил ГПК с ноября 2013 года, 27 декбря 2016 года Мальцев был отправлен на пенсию с правом ношения военной формы и знаков различия.

В апреле 2017 года – был назначен на пост проректора МИТСО.

Сегодня в институте действуют факультет подготовки и переподготовки и факультет повышения квалификации. Факультеты начитывают семь кафедр, в том числе философских наук и идеологической работы, международных отношений и психологии управления.

В 2000-2001 годах он работал заместителем госсекретаря Совбеза, а в 2001-2009 возглавлял Минобороны. Занимал высокие должности в силовых структурах с момента обретения Беларусью суверенитета.

Напомним, в мае 2018 года ректором Академии управления при президенте был назначен Геннадий Пальчик. Глава Администрации президента Наталья Кочанова при этом заявила, что у данного заведения должен быть особый статус – главного вуза страны.

 
 
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Руководителем Института госслужбы назначен экс-глава Госпогранкомитета Беларуси Леонид Мальцев.
 
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