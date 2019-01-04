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Назначен новый руководитель Института госслужбы
05.01.2019 11:18 — Новости Политики | БДГ
Руководителем Института госслужбы назначен экс-глава Госпогранкомитета Беларуси Леонид Мальцев.
Руководил ГПК с ноября 2013 года, 27 декбря 2016 года Мальцев
В апреле 2017 года –
Сегодня в институте действуют факультет подготовки и переподготовки и факультет повышения квалификации. Факультеты начитывают семь кафедр, в том числе философских наук и идеологической работы, международных отношений и психологии управления.
В 2000-2001 годах он работал заместителем госсекретаря Совбеза, а в 2001-2009 возглавлял Минобороны. Занимал высокие должности в силовых структурах с момента обретения Беларусью суверенитета.
Напомним, в мае 2018 года ректором Академии управления при президенте был назначен Геннадий Пальчик. Глава Администрации президента Наталья Кочанова при этом
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Руководителем Института госслужбы назначен экс-глава Госпогранкомитета Беларуси Леонид Мальцев.
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