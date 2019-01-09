Александр Лукашенко: главная ценность Беларуси - люди, которые своим талантом приумножают славу страны

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"Мы всегда будем бережно относиться к своему культурному достоянию. Но главная ценность государства - это вы, наши люди, которые своим талантом, творчеством, трудолюбием приумножают его славу, вдохновляют соотечественников на добрые дела, являются истинными патриотами", - заявил Александр Лукашенко.

Во время вручения наград глава государства отметил, что в этот праздничный вечер во Дворце Республики чествуют людей с большим сердцем, отдающих свою любовь, внимание и теплоту детям с трудной судьбой, служителей церкви, подаривших Новому Завету новое звучание на белорусском языке.

"Благодарим коллективы, сохраняющие нашу самобытную культуру. Авторов и исполнителей, воспевающих любимый край в своем творчестве, - сказал Александр Лукашенко. - Отмечаем всех талантливых деятелей культуры, чьи проекты были признаны лучшими. Вручаем премию "Белорусский спортивный Олимп" сильным духом, волевым людям, посвятившим свою жизнь высоким достижениям отечественного спорта. Отдаем дань восхищения белорусским женщинам, их красоте, духовности, заслужившим мировое признание".

По итогам 2018 года присуждены четыре премии "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.

Награды удостоены авторы музыки и текстов песен Юлия Быкова и Евгений Олейник за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве, коллективы Библейской комиссии Белорусской православной церкви и Секции по переводу литургических текстов и официальных документов католической церкви комиссии Божьего культа и дисциплины таинств при Конференции католических епископов в Беларуси за издание книг Нового Завета на белорусском языке.





Лауреатами премии также стали коллективы Белорусского детского хосписа и Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

За выдающиеся достижения в сфере профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены девять специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Награды из рук главы государства получили представители Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, коллективы Поставского территориального центра социального обслуживания населения, Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа, народного семейного ансамбля "Сваякі" филиала "Дом культуры агрогородка Юбилейный" Волковысского районного центра культуры и народного творчества.





Спецпремии также вручены творческому коллективу бывших малолетних узников фашизма "Судьбы", народному инструментальному ансамблю "Несвижские ложкари", ведущему мастеру сцены Национального академического театра им. Я.Купалы народному артисту Беларуси Виктору Манаеву, обладательнице титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс мира Европа" Марии Василевич, авторскому коллективу Федерации профсоюзов Беларуси в составе начальника управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Сергея Комадея, его заместителя Елены Голубевой, председателя Ганцевичского районного объединения организаций профсоюзов Натальи Кондратович.

Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии и премии "Белорусский спортивный Олимп"

Шаноўныя сябры!

Сённяшні ўрачысты вечар займае асобае месца сярод навагодніх свят. Яго героі - нашы з вамі суайчыннікі.

Лаўрэаты прэміі "За духоўнае адраджэнне" - людзі, якіх аб'ядноўвае высакароднае імкненне зрабіць свет больш добрым і прыгожым.

Калі ўдумацца глыбей, то само паняцце "духоўнае адраджэнне" для беларускага народа не проста прыгожая метафара - гэта гімн лёсу беларускага народа.

Шмат выпрабаванняў выпала на долю нашай роднай зямлі. Але яна заўжды адраджалася і пачынала квітнець яшчэ больш. Стагоддзямі выхоўваўся і гартаваўся наш нацыянальны характар. Мы сталі больш мудрымі, талерантнымі, а самае галоўнае - больш моцнымі ў сваёй веры ў дабрыню.

Мастацтва, якое нарадзілася на беларускай зямлі, заўсёды мела стваральны характар. Таму багатая спадчына нашых продкаў і сёння праслаўляе Беларусь. Імёны многіх асветнікаў, дзеячаў культуры, палітыкі, навукі занялі пачэснае месца на старонках сусветнага летапісу.

І мы ганарымся сваёй гісторыяй і зямлёй - Радзімай славутых людзей, нашых з вамі суайчыннікаў. Ведаем свае карані, ушаноўваем традыцыі. Лёгка прымаем усё новае - галоўнае, каб яно не супярэчыла нашым законам і каштоўнасцям.

Ва ўмовах, калі свет губляе духоўныя арыенціры, імкнемся захаваць унутраную чысціню.

І гэта адбываецца не само па сабе, а дзякуючы асабістаму прыкладу і актыўнай дзейнасці цудоўных людзей з велічнымі ідэямі, высакароднымі імкненнямі. Людзей шчырых і бескарыслівых у сваіх справах.

Іх праца не вымяраецца лічбамі і нейкімі эканамічнымі паказчыкамі.

Яна не мае цаны і, безумоўна, заслугоўвае прызнання дзяржавы на самым высокім дзяржаўным узроўні, павагі і ўдзячнасці ўсяго беларускага народа.

Дорогие друзья!

Сегодня мы чествуем людей с большим сердцем, отдающих свою любовь, внимание и теплоту детям с трудной судьбой.

Награждаем служителей церкви, подаривших Новому Завету новое звучание на белорусском языке.

Благодарим коллективы, сохраняющие нашу самобытную культуру. Авторов и исполнителей, воспевающих любимый край в своем творчестве.

Отмечаем всех талантливых деятелей культуры, чьи проекты были признаны лучшими.

Вручаем премию "Белорусский спортивный Олимп" сильным духом, волевым людям, посвятившим свою жизнь высоким достижениям отечественного спорта.

Отдаем дань восхищения белорусским женщинам, их красоте, духовности, заслужившим мировое признание.

Мы всегда будем бережно относиться к своему культурному достоянию. Но главная ценность государства - это вы, наши люди, которые своим талантом, творчеством и трудолюбием приумножают его славу, вдохновляют соотечественников на добрые дела, являются истинными патриотами своей Родины.

Я хочу искренне поздравить всех лауреатов премии "За духовное возрождение", лауреатов специальной премии и премии "Белорусский спортивный Олимп" с заслуженными наградами.

Я также, уважаемые друзья, всех вас, элиту нашей интеллигенции, нашего общества, хочу поздравить с Новым годом и Рождеством Христовым. Счастья, добра и мира вам и вашим семьям!



Понятие "духовное возрождение" стало гимном судьбы белорусского народа - Александр Лукашенко



Понятие "духовное возрождение" является для белорусского народа не просто красивой метафорой, а гимном его судьбы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии и премии "Белорусский спортивный Олимп".









Глава государства отметил, что сегодняшний торжественный вечер занимает особое место в череде новогодних праздников. Среди его героев лауреаты премии "За духовное возрождение" - люди, которых объединяет благородное стремление сделать мир более добрым и красивым.



"Если вдуматься глубже, то само понятие "духовное возрождение" для белорусского народа не просто красивая метафора - это гимн его судьбы", - заявил Александр Лукашенко.



Президент отметил, что на долю белорусской земли выпало много испытаний, но она всегда возрождалась и начинала процветать еще больше. "Столетиями воспитывался и закалялся наш национальный характер. Мы стали более мудрыми, толерантными, а самое главное - более сильными в своей вере в добро", - подчеркнул глава государства.









Он обратил внимание, что искусство, которое родилось на белорусской земле, всегда имело созидательное начало, поэтому богатое наследие предков и сегодня прославляет Беларусь, а имена многих просветителей, деятелей культуры, политики и науки заняли почетное место на страницах мировой летописи.



"И мы гордимся своей историей и землей - родиной знаменитых людей, наших соотечественников. Знаем свои корни, чтим традиции. Легко принимаем все новое - главное, чтобы оно не противоречило нашим законам и ценностям, - сказал Александр Лукашенко. - В условиях, когда мир теряет духовные ориентиры, стремимся сохранить внутреннюю чистоту".



И это, подчеркнул Президент, происходит не само по себе, а благодаря личному примеру и активной деятельности замечательных людей с величественными идеями, благородными стремлениями, людей искренних и бескорыстных в своих делах. "Их работа не измеряется цифрами и экономическими показателями. Она не имеет цены и, безусловно, заслуживает признания на государственном уровне, уважения и благодарности всего народа", - убежден белорусский лидер.







