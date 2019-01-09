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В Совете Европы вновь призывают Беларусь отменить смертную казнь
10.01.2019 10:53 — Новости Политики | БДГ
Совет Европы сделал заявление, касающееся вынесенного накануне в Беларуси первого в текущем году смертного приговора.
В международной организации традиционно призвали к отмене смертной казни и выразили надежду на то, что данный , первый в этом году приговор, может быть отменен.
«Сегодня мы с сожалением узнали о еще одном смертном приговоре в Беларуси, вынесенном Могилевским областным судом. Мы надеемся, что это решение может быть отменено судом вышестоящей инстанции. Совет Европы продолжает призывать Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене», — говорится в заявлении Даниэля Хёльтгена, пресс-секретаря генерального секретаря Совета Европы, которое поступило в
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10 декабря руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек и сопредседатель оргкомитета по созданию республиканского общественного объединения ветеранов боевых действий в Афганистане «Защитники Отечества» Александр Комаровский направили в Администрацию президента и Палату представителей обращение с призывом к властям ввести мораторий на смертную казнь. Согласно ответу, пришедшему из президентской администрации, Беларусь «последовательно идет по пути ограничения применения» смертной казни, однако в стране не произошло кардинального изменения общественного мнения по этому вопросу.
«В этой связи вопрос введения моратория на применение наказания в виде смертной казни необходимо решать только с учетом мнения населения нашей страны», — говорилось в ответе.
Отметим, что в прошлом году в Беларуси было приведено в исполнение два смертных приговора, годом ранее - четыре. С 1990 года в Беларуси к расстрелу были приговорены более 340 человек. На данный момент Беларусь остается единственной в Европе страной, где используется смертная казнь.
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Совет Европы сделал заявление, касающееся вынесенного накануне в Беларуси первого в текущем году смертного приговора.
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