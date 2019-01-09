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В Совете Европы вновь призывают Беларусь отменить смертную казнь

10.01.2019 10:53 — Новости Политики | БДГ  
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Совет Европы сделал заявление, касающееся вынесенного накануне в Беларуси первого в текущем году смертного приговора.

В международной организации традиционно призвали к отмене смертной казни и выразили надежду на то, что данный , первый в этом году приговор, может быть отменен.

«Сегодня мы с сожалением узнали о еще одном смертном приговоре в Беларуси, вынесенном Могилевским областным судом. Мы надеемся, что это решение может быть отменено судом вышестоящей инстанции. Совет Европы продолжает призывать Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене», — говорится в заявлении Даниэля Хёльтгена, пресс-секретаря генерального секретаря Совета Европы, которое поступило в БелаПАН.

Накануне в Беларуси был вынесен первый в этом году смертный приговор: суд в Бобруйске 9 января вынес расстрельный приговор местному жителю Александру Осиповичу за жетокое убийство двух девушек, которое было совершено летом прошлого года.

Международные организации, а также правозащитники, много лет требуют от властей Беларуси ввести мораторий на смертную казнь. В ПАСЕ даже предлагали провести эскперимент: прекратить использование смертной казни в течение года и посмотреть на принесенные результаты. 

Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что сохранение смертной казни в Беларуси было результатом голосования на референдуме, и президент не в праве ее отменить. В 2017 году Лукашенко заявил, что готов ввести мораторий на смертную казнь, если такую меру поддержит большинство белорусов на референдуме.

10 декабря руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек и сопредседатель оргкомитета по созданию республиканского общественного объединения ветеранов боевых действий в Афганистане «Защитники Отечества» Александр Комаровский направили в Администрацию президента и Палату представителей обращение с призывом к властям ввести мораторий на смертную казнь. Согласно ответу, пришедшему из президентской администрации, Беларусь «последовательно идет по пути ограничения применения» смертной казни, однако в стране не произошло кардинального изменения общественного мнения по этому вопросу.

«В этой связи вопрос введения моратория на применение наказания в виде смертной казни необходимо решать только с учетом мнения населения нашей страны», — говорилось в ответе.

Отметим, что в прошлом году в Беларуси было приведено в исполнение два смертных приговора, годом ранее - четыре. С 1990 года в Беларуси к расстрелу были приговорены более 340 человек. На данный момент Беларусь остается единственной в Европе страной, где используется смертная казнь.

 
 
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Совет Европы сделал заявление, касающееся вынесенного накануне в Беларуси первого в текущем году смертного приговора.
 
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