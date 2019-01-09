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Лукашенко предлагает открыть поставку нефти в Беларусь через страны Балтии

10.01.2019 13:45 — Новости Политики | БелТА  
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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну. Соответствующую задачу глава государства поставил сегодня на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что в этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России.

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. "Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане", - заметил Президент.

Глава государства призвал не гиперболизировать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России, а искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты. "Но хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте, - предупредил он. - Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени. По крайней мере в этом, будущем году вообще нет никаких проблем, даже если бы мы ничего не компенсировали". По мнению главы государства, заработать дополнительные $400 млн для Беларуси не проблема. "По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси - под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой", - убежден Александр Лукашенко.

"Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - добавил Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в...
 
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