Минск снимает ограничения на число дипломатов США?

По информации Foreign Policy, глава белорусского МИД Владимир Макей уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов. В урезанном режиме посольство работало 10 лет.

Белорусский МИД данную информацию пока не подтверждает, а вот американское издание называет данную новость «дипломатическим прорывом» в отношениях с «последней диктатурой Европы», а также связывает его с ростом напряжения между Беларусью и Россией. Впрочем, в Госдепе данную информацию изданию также не подтвердили.

Как сообщает издание, информация о снятии ограничений была озвучена двумя источниками Foreign Policy в дипломатических кругах. По словам источников, Владимир Макей сообщил о снятии ограничений во время его телефонного разговора с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом.

Напомним, что в 2008 году в ответ на расширение санкций со стороны США, белорусские власти выслали из страны американского посла. На протяжении этих лет посольство США работает в Минске в учененном режиме - без посла, из Вашингтона был отозван белоруский посол, число сотрудников дипломатических представительств было сокращено в разы. Последние 10 лет посольства возглавляют не послы, а временные поверенные.