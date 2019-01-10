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Минск снимает ограничения на число дипломатов США?

11.01.2019 10:26 — Новости Политики | БДГ  
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По информации Foreign Policy, глава белорусского МИД Владимир Макей уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов. В урезанном режиме посольство работало 10 лет.

Белорусский МИД данную информацию пока не подтверждает, а вот американское издание называет данную новость «дипломатическим прорывом» в отношениях с «последней диктатурой Европы», а также связывает его с ростом напряжения между Беларусью и Россией. Впрочем, в Госдепе данную информацию изданию также не подтвердили.

Как сообщает издание, информация о снятии ограничений была озвучена двумя источниками Foreign Policy в дипломатических кругах. По словам источников, Владимир Макей сообщил о снятии ограничений во время его телефонного разговора с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом.

Напомним, что в 2008 году в ответ на расширение санкций со стороны США, белорусские власти выслали из страны американского посла. На протяжении этих лет посольство США работает в Минске в учененном режиме - без посла, из Вашингтона был отозван белоруский посол, число сотрудников дипломатических представительств было сокращено в разы. Последние 10 лет посольства  возглавляют не послы, а временные поверенные.

Отметим, что помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 19 октября на мероприятии «Защита рубежей свободы. Устранение серой зоны» назвал страны, национальный суверенитет которых в США считают защитой от российского неоимпериализма. Среди них была названа Беларусь.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По информации Foreign Policy, глава белорусского МИД Владимир Макей уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов. В урезанном режиме...
 
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