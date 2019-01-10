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Минск снимает ограничения на число дипломатов США?
11.01.2019 10:26 — Новости Политики | БДГ
По информации Foreign Policy, глава белорусского МИД Владимир Макей уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов. В урезанном режиме посольство работало 10 лет.
Белорусский МИД данную информацию пока не подтверждает, а вот американское издание
Как сообщает издание, информация о снятии ограничений была озвучена двумя источниками Foreign Policy в дипломатических кругах. По словам источников, Владимир Макей сообщил о снятии ограничений во время его телефонного разговора с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом.
Напомним, что в 2008 году в ответ на расширение санкций со стороны США, белорусские власти
Отметим, что помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 19 октября на мероприятии «Защита рубежей свободы. Устранение серой зоны» назвал страны, национальный суверенитет которых в США считают защитой от российского неоимпериализма. Среди них была
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По информации Foreign Policy, глава белорусского МИД Владимир Макей уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов. В урезанном режиме...
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