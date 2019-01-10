В МИД подтвердили факты звонков в Госдеп США

МИД Беларуси и Госдепартамент США действительно вели телефонные переговоры по вопросам улучшения отношений между странами.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Беларуси.

В ведомстве подтверждают факт проведения нескольких телефонных разговоров, в ходе которых обсуждались вопросы белорусско-американских отношений, в том числе, их улучшения.

«Согласно правилам дипломатической этики, детальное содержание этих разговоров не разглашается», - отметил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.