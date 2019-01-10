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В МИД подтвердили факты звонков в Госдеп США

11.01.2019 15:29 — Новости Политики | БДГ  
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МИД Беларуси и Госдепартамент США действительно вели телефонные переговоры по вопросам улучшения отношений между странами.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Беларуси.

В ведомстве подтверждают факт проведения нескольких телефонных разговоров, в ходе которых обсуждались вопросы белорусско-американских отношений, в том числе, их улучшения. 

«Согласно правилам дипломатической этики, детальное содержание этих разговоров не разглашается», - отметил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз

Напомним, сегодня журнал Foreign Policy сообщил, что глава белорусского МИД Владимир Макей уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов. В урезанном режиме посольство работало 10 лет.

 
 
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МИД Беларуси и Госдепартамент США действительно вели телефонные переговоры по вопросам улучшения отношений между странами.
 
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