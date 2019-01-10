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В МИД подтвердили факты звонков в Госдеп США
11.01.2019 15:29 — Новости Политики | БДГ
МИД Беларуси и Госдепартамент США действительно вели телефонные переговоры по вопросам улучшения отношений между странами.
Об этом
В ведомстве подтверждают факт проведения нескольких телефонных разговоров, в ходе которых обсуждались вопросы белорусско-американских отношений, в том числе, их улучшения.
«Согласно правилам дипломатической этики, детальное содержание этих разговоров не разглашается», - отметил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
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МИД Беларуси и Госдепартамент США действительно вели телефонные переговоры по вопросам улучшения отношений между странами.
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