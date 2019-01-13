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Лукашенко о конфликте в Украине: это недоразумение надо заканчивать

14.01.2019 12:05 — Новости Политики | БелТА  
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14 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Украине. Об этом он заявил сегодня на встрече с украинским политическим и государственным деятелем Виктором Медведчуком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта...
 
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