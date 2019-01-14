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Президент согласовал назначение новых руководителей в Минске и регионах Беларуси

15.01.2019 11:16 — Новости Политики | БелТА  
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Президент согласовал назначение новых руководителей в Минске и регионах Беларуси
Фото из архива

15 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске на повышение пошли сразу два руководителя районных администраций - Александр Дорохович и Артем Цуран, которые до настоящего времени возглавляли Заводской и Фрунзенский районы Минска. Теперь они будут работать заместителями председателя Минского горисполкома.

Согласовано назначение Геннадия Борисюка заместителем председателя Брестского облисполкома. До этого он трудился на посту главы администрации Ленинского района Бреста. В свою очередь эту должность займет Валентин Милошевский, который является заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

Павел Силивончик поменяет пост председателя Наровлянского райисполкома на аналогичную должность в Ветковском районе. А в качестве нового председателя Наровлянского райисполкома согласован Руслан Смирнов, работавший до настоящего времени заместителем председателя Жлобинского райисполкома.

С должности первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Рогачевского райисполкома на повышение пойдет Виталий Сушко. Теперь он возглавит этот район.

Председателем Вилейского райисполкома станет Олег Бегунец, ранее работавший на посту первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского райисполкома.

Александр Ломский согласован на должность председателя Несвижского райисполкома. Ранее он руководил Клецким районом. В свою очередь председателем Клецкого райисполкома станет Анатолий Лодыга после работы в должности директора ОАО "Тимирязевский" в Копыльском районе.

Виктор Коледа сменит пост руководителя Логойского района на аналогичный в Пуховичском.

На должность председателя Жодинского горисполкома согласован Дмитрий Заблоцкий, который является парламентарием и занимает должность заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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15 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и...
 
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