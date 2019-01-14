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Министром транспорта и коммуникаций Беларуси назначен Алексей Авраменко

15.01.2019 11:41 — Новости Политики | БелТА  
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15 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко министром транспорта и коммуникаций, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Николаевич Авраменко родился 11 мая 1977 года в Минске. В 1999 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию, в 2010-м - Академию управления при Президенте Беларуси.

В 1999-2000 годах работал мастером дорожно-строительного управления №43 РУП "Строительно-монтажный трест №8", с 2000 по 2001 год - главным специалистом отдела содержания дорожной сети Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций.

В 2001-2006 годах был главным специалистом управления содержания дорожной сети Департамента "Белавтодор" Министерства транспорта и коммуникаций.

С 2006 по 2013 год занимал должности главного специалиста, заместителя начальника и начальника управления транспорта, связи и информатизации Аппарата Совета Министров Беларуси. После чего был назначен заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси.

С 2016 года работал первым заместителем министра транспорта и коммуникаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко министром транспорта и коммуникаций, передает...
 
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