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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

15.01.2019 13:21 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Президент также дал согласие на назначение:

 
Теги: Минск
 
 
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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства...
 
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