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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
15.01.2019 13:21 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
Президент также дал согласие на назначение:
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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства...
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