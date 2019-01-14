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Лукашенко о Литве: не хотят сотрудничать - обойдемся

15.01.2019 16:23 — Новости Политики | БДГ  
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Беларусь приглашает литовскую сторону вместе заниматься вопросами БелАЭС, но будет искать новые морские логистические пути для перевозки своих грузов, если Литва не откажется от политизации некоторых вопросов.

Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Беларуси в Литве Валерием Барановским 15 января.

Президент отметил, что в этом смысле можно «присмотреться к портам Одессы», у Беларуси также складываются хорошие отношения с Литвой.

«Это дело Литвы. Хотят с нами сотрудничать, хотят выстраивать добрососедские отношения – пожалуйста, мы открыты для этого. Не хотят – я думаю, у нас есть масса вариантов. Обойдемся», – цитирует Лукашенко БелТА.

Беларусь приглашает литовскую сторону вместе заниматься вопросами БелАЭС.

«Если Литва хочет, чтобы это было и в интересах Литвы, давайте вместе заниматься атомной станцией. Мы же не кричали гвалтом, когда были проблемы у них на станции. Поэтому еще Беларусь Литве очень пригодится. И то, что сейчас там творят политики, я не думаю, что литовский народ их поддерживает», – сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил в адрес нового посла: «Надо делать все прозрачно, не прогибаться ни под кого».

На встрече присутствовал глава белорусского МИД Владимир Макей, который отметил профессионализм и компетентность Барановского, занимавшего должность советника-посланника в Литве.

Напомним, 15 января Валерий Барановский был назначен указом президента на должность посла в Литве, ранее он возглавлял управление внешней политики Администрации президента. 

Предыдущий посол Беларуси в Литве Александр Король занимал эту должность с декабря 2013 года.

Александр Лукашенко 15 января произвел кадровые назначения.

 
 
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Беларусь приглашает литовскую сторону вместе заниматься вопросами БелАЭС, но будет искать новые морские логистические пути для перевозки своих грузов, если...
 
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