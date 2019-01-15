Лавров озвучил желания России в вопросе интеграции с Беларусью

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что удивлен «шумихой» вокруг вопроса интеграции с Беларусью и договора Союзного государства. Это документ имеется в открытом доступе, с ним можно ознакомиться. Много из того, что объединило Беларусь и РФ и побудило создать Союзное государство, записано в договоре.

Об этом министр заявил на пресс-конфереции по итогам 2018 года 16 января.

Он напомнил, что договором было предусмотрено и принятие конституции, и создание союзного парламента, и суда СГ. Минск и Москва в то время добровольно согласовали эти вопросы. Прошло время, и сегодня понятно, что общую конституцию, парламент и суд создать невозможно. Но Россия на этом и не настаивает.

По словам Лаврова, российская сторона говорит о пунктах союзного договора, которые касаются конкретных и практических вопросов в экономической и торговой сферах. Это, в частности, действия по формированию единой валюты, единой денежно-кредитной и налоговой политики, передает ТАСС .

Данные темы поднимались на переговорах президентов в конце минувшего года, и никаких разногласий «со стороны белорусских коллег» не было, сказал он.

Лавров также напомнил, что создана рабочая группа по экономическим вопросам под руководством министров экономики обеих стран.

«Мы ничего не выдумываем, мы просим наших белорусских коллег посмотреть, как мы можем сблизиться в вопросах, решение которых предполагалось еще 20 лет назад в союзном договоре и которые напрямую касаются тех вещей, которые Беларусь хочет решить, в том числе, по итогам налогового маневра и по ряду других вопросов», - цитирует министра sputnik.by .

Лавров выразил надежду на то, что «возобладает прагматизм, а не попытки искать в рабочей ситуации какие-то геополитические замыслы внутри Союзного государства или вовне».

По словам главы МИД РФ, Москва просит белорусских коллег посмотреть на то, как можно сблизиться в вопросах, решение которых предполагалось еще 20 лет назад в союзном договоре. В числе вопросов, которые необходимо решить – компенсация за налоговый маневр.

Напомним, в среду министр финансов РФ Антон Силуанов также заявил , что договор о создании Союзного государства следует актуализировать. Он напомнил и о рабочей группе, которая будет работать над этим вопросом.

В интервью РБК он отметил, что движение по пути создания Союзного государства затормозилось и практически не реализовывалось.