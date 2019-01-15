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Си Цзиньпин пригласил Лукашенко на второй форум "Один пояс, один путь" в Пекине

16.01.2019 18:50 — Новости Политики | БелТА  
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Си Цзиньпин пригласил Лукашенко на второй форум "Один пояс, один путь" в Пекине
Андрей Дапкюнас и Цуй Цимин. Фото МИД

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко принять участие во втором международном форуме высшего уровня "Один пояс, один путь". Соответствующее личное послание передал сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин на встрече с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны обсудили подготовку к форуму высшего уровня, который состоится в апреле 2019 года в Пекине. В мае 2017 года Президент Беларуси участвовал в первом международном форуме "Один пояс, один путь" среди руководителей 29 государств и международных организаций. Были обсуждены пути углубления экономического взаимодействия между государствами, которые входят в Экономический пояс Шелкового пути, в частности, формирования транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Азии и Европы.

Беларусь является ключевым звеном инициативы "Один пояс, один путь" с учетом успешной реализации на территории страны проекта создания Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", названного председателем КНР "жемчужиной" Шелкового пути. И в целях повышения привлекательности парка для международных инвесторов в июле 2019 года на его базе планируется провести международный форум "Пояс и путь".

Кроме того, на встрече белорусский и китайский дипломаты рассмотрели ряд других вопросов двустороннего сотрудничества, отметили общность подходов к основным темам двусторонней и международной повестки дня. В этом контексте посол Китая поблагодарил за последовательную поддержку главой белорусского государства, правительством и МИД политики "одного Китая". Замминистра подтвердил, что поддержка Беларусью подходов Китайской Народной Республики в отношении темы Тайваня носит принципиальный характер и основывается на осознании объективной правильности этих подходов и их соответствия коренным интересам китайского народа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко принять...
 
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