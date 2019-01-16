Макей: суверенитет Беларуси - общее достижение и величайшая ценность

Владимир Макей

Дипломатическая служба внесла важный вклад в становление белорусской государственности. Наша страна выстраивает сотрудничество с зарубежными партнерами и расширяет круг единомышленников на принципах многовекторности, добрососедства и с учетом национальных интересов. В канун 100-летия дипслужбы министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал об истории белорусской дипломатии и о том, как Беларуси удалось закрепить за собой новые рынки и стать одним из инициаторов и активных участников интеграционных проектов в Евразии, площадкой для решения острых проблем в Европе и донором европейской безопасности.

- Владимир Владимирович, 22 января в Беларуси впервые будет отмечаться День дипломатического работника. Этот день вдвойне праздничный еще и в связи со столетием дипломатической службы. Это хороший повод подвести итоги деятельности внешнеполитического ведомства. Какие исторические вехи для МИД вы бы назвали наиболее значимыми, чем можно гордиться и о чем, возможно, сожалеть?

- Отвечая на ваш вопрос, логично начать с истоков, событий периода образования белорусского государства. В 1919 году в Конституции Социалистической Советской Республики Белоруссия в разделе, посвященном правительству, Совету народных комиссаров, было записано: "Учреждаются следующие народные комиссариаты: 1) по иностранным делам, 2) по военным делам, 3) внутренних дел, 4) юстиции…" - всего 15 комиссариатов. Именно в таком порядке были расставлены приоритеты при создании центральных органов власти республики. Укрепление позиций на международной арене, определение границ, возвращение беженцев были первоочередными направлениями деятельности молодого государства. Всем этим, но и не только этим, занимался Комиссариат по иностранным делам.

Следующий этап в истории дипломатической службы наступил в августе 1921 года, когда было утверждено первое положение о Народном комиссариате иностранных дел БССР. Штатная численность комиссариата с 1919 по 1923 год неоднократно менялась и составляла от 12 до 40 человек. В ноябре 1923 года Народный комиссариат был реорганизован в Управление уполномоченного народного комиссариата СССР при правительстве БССР. Функции внешних отношений перешли к этому органу.

В досоюзный период Белорусская Советская Социалистическая Республика заключила 9 многосторонних и 3 двусторонних договора.

24 марта 1944 года был принят закон об образовании Народного комиссариата иностранных дел Белорусской ССР. Его руководителем был назначен Кузьма Киселев, который внес неоценимый вклад в становление и развитие белорусской дипломатической службы. Мы гордимся тем, что в том числе и его подписью как представителя БССР скреплен Устав ООН.

С тех пор пройден большой путь, который был отнюдь не простым. Сегодня поводом для гордости, безусловно, является то, что дипломатическая служба внесла важный вклад в становление белорусской государственности. Главное достижение последних без малого трех десятилетий - Беларусь состоялась как самостоятельное, суверенное государство. Наша страна является полноправным членом мирового сообщества, проводит независимую внешнюю политику. Это наше общее достижение и величайшая ценность.

Благодаря прагматичному курсу на многовекторность Беларуси удалось расширить круг союзников и зарубежных партнеров, открыть и закрепить за собой новые перспективные рынки. Наша страна стала одним из инициаторов и активных участников интеграционных проектов в Евразии, площадкой для решения острых проблем в Европейском регионе и донором как минимум европейской безопасности.

Важно отметить, что Беларусь, являясь сравнительно небольшим государством, не играет роль стороннего наблюдателя на мировой арене. Напротив, голос нашей страны отчетливо слышен в международных отношениях. Мы выдвигаем и последовательно реализовываем крупные инициативы. Достаточно назвать наиболее существенную и амбициозную из них - организацию широкого стратегического диалога, направленного на преодоление противоречий во взаимоотношениях государств на глобальном пространстве в Евро-Атлантике и Евразии.

Да, по отдельным направлениям есть большие прогресс и успех, где-то, не скрою, хотелось бы видеть иную динамику. Мы над этим кропотливо работаем, в том числе совместно с нашими зарубежными партнерами, поскольку дипломатия - это в первую очередь нацеленность на диалог и совместный поиск решений.

- Насколько востребован в работе современного МИД опыт мэтров белорусской дипломатии - тех, кто закладывал традиции министерства и взрастил молодое поколение дипломатов?

- Дипломатия является, пожалуй, одним из наиболее объективных маркеров развития государственности, выступая инструментом взаимодействия с внешним миром для защиты и продвижения национальных интересов. В этом смысле она развивается вместе с государством.

Как мы уже говорили, Беларусь известна в мире как миролюбивое государство, активный участник международных отношений, предсказуемый и надежный партнер. Зарубежные государства с удовольствием покупают белорусскую продукцию, у них есть устойчивый интерес к развитию многопланового сотрудничества с нами. Это во многом результат кропотливого труда предыдущих и нынешнего поколений дипломатов. Такой опыт уникален и бесценен, ведь именно на его основе сформировалась и окрепла белорусская дипломатическая школа.

Передача опыта - залог эффективной работы МИД. Мы стараемся по максимуму использовать опыт старших коллег. Многие дипломаты, которые уже завершили карьеру, активно участвуют в работе ассоциации ветеранов Министерства иностранных дел, помогая в том числе в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 100-летия белорусской дипломатической службы.

В министерстве налажена практика наставничества опытных дипломатов над молодыми сотрудниками, разработан и успешно применяется соответствующий инструментарий. Мы, например, ежегодно проводим семинар-практикум для молодых дипломатов и специалистов с участием их старших коллег.

Важность передачи повседневного опыта работы обусловлена и спецификой дипломатической деятельности, требующей поддержания и развития большого числа рабочих контактов. Передача таких контактов при смене сотрудников в центральном аппарате МИД и загранучреждениях - ключевой элемент ротации дипломатов.

- В минувшем году в Беларуси были учреждены геральдические символы Министерства иностранных дел и форменная одежда послов. Насколько это важно для тех, кто несет дипломатическую службу, и когда можно будет увидеть белорусских послов в форме?

- Учреждение системы официальных геральдических символов органов дипломатической службы Беларуси является одним из шагов, направленных на дальнейшее укрепление белорусской дипломатии.

Для любой государственной службы, включая дипломатическую, важное значение имеет признание обществом ее вклада в развитие страны. Это подкрепляется социальным статусом и нравственным обликом дипломата. Неотъемлемым элементом развития отечественной школы дипломатии должно стать дальнейшее укрепление моральной составляющей, если хотите, духа белорусской дипломатической службы.

Одной из наиболее эффективных форм проявления сплоченности и корпоративности являются внешние отличительные признаки, которые указывают на принадлежность к определенной государственной службе.

Добавлю, что работа дипломата, несмотря на обманчивый внешний лоск этой профессии, связана с высочайшими квалификационными требованиями, порой экстремальными рабочими и психологическими нагрузками, большой ответственностью. Геральдические символы призваны не только отражать заслуги перед государством и обществом сотрудников Министерства иностранных дел, посвятивших себя служению Родине. Они призваны способствовать морально-нравственному воспитанию сотрудников МИД и культивированию у них патриотизма, сохранению преемственности поколений белорусской дипломатии, повышению престижа дипломатической службы.

Что же касается новой формы послов, то ведется необходимая работа. Утвержденное главой государства оригинальное мундирное шитье выполнено с привлечением ведущих отечественных дизайнеров на основе многовековых традиций и элементов слуцкого пояса.

Уже в скором времени белорусские послы будут вручать верительные грамоты главам зарубежных государств в новой форменной одежде. Конечно же, если это допускают особенности местного протокола.

- Не так давно в Министерстве иностранных дел прошла оптимизация. Это всегда болезненно для любого коллектива, тем более что поставленные задачи не снимаются, а, наоборот, добавляются... Как прошел этот процесс, и не сказалось ли сокращение на качестве работы ведомства, посольств? Специалистов какого профиля, возможно, не хватает, и нет ли желания пересмотреть подходы в кадровой политике?

- Действительно, в 2017-2018 годах по поручению главы государства была проведена масштабная оптимизация системы органов государственной власти, включая дипломатическую службу. Штатная численность сотрудников центрального аппарата министерства и белорусских загранучреждений была сокращена, при этом кратно увеличилась нагрузка и ужесточились и без того серьезные требования к каждому дипломату.

Не секрет, что любое сокращение штатов - процесс непростой, так как напрямую связан с судьбами работников и их семей. Вместе с тем нам удалось выстроить системную работу на этом направлении. Применялся индивидуальный подход, всем увольняемым было предоставлено право на включение в резерв МИД, что позволяет нам не потерять их потенциал и использовать его в дальнейшем.

Однако оптимизация не означает простое сокращение штатов: наиболее важные с точки зрения национальных интересов направления работы были, напротив, укреплены, в частности, увеличен кадровый потенциал некоторых загранучреждений. Выполнены принятые главой государства решения по учреждению генконсульства в Дубае, переносу посольства Беларуси из Эфиопии в Кению. Логике повышения эффективности функционирования всей системы послужила также разработка принципиально новой структуры министерства.

Результаты работы Министерства иностранных дел в 2018 году убедительно свидетельствуют, что обновленный кадровый состав МИД готов и может решать все задачи, поставленные перед внешнеполитическим ведомством.

- Не очень дипломатично было бы спрашивать у вас про пятерку или десятку наиболее важных для нашей страны партнеров… Поставлю вопрос так: на ваш взгляд, много ли у Беларуси друзей и есть ли враги?

- Поневоле всплывает в памяти известный афоризм, суть которого сводится к тому, что в политике нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов - есть интересы. Друзья и враги - тоже вопрос дискуссионный, у нас есть партнеры на международной арене.

Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность нашей страны, как и любой другой, основывается на национальных интересах. Ее основные принципы и приоритеты определены Президентом - это многовекторность, добрососедство, миролюбие. С этих позиций мы разговариваем с зарубежными партнерами, расширяя круг единомышленников и союзников.

Сегодня Беларусь выстроила конструктивные политические и взаимовыгодные экономические отношения с большинством стран мира на всех континентах, при этом мы стремимся оптимизировать и сбалансировать свои интересы между различными полюсами силы. Беларусь открыта для сотрудничества со всеми партнерами, которые готовы развивать диалог на принципах равноправия и взаимоуважения.

Определив внешнеполитические приоритеты, мы целенаправленно работаем над их предметным наполнением. Наши ключевые направления - страны-соседи, включая Россию, партнеры по СНГ - не противоречат усилиям по выстраиванию прагматичных отношений с Евросоюзом, США, государствами дальней дуги. И эта работа будет продолжена.

- Как вы полагаете, что еще следует предпринять для большей диверсификации белорусского экспорта, достижения устойчивого положительного сальдо во внешней торговле? Насколько успешной была эта работа в прошлом году и каковы ее перспективы?

- Без цифр в ответе на этот вопрос не обойтись, поэтому давайте обратимся к статистике. По итогам января-ноября прошлого года объем внешней торговли Беларуси вырос на 15,7% и достиг $75,7 млрд, при этом сложилось положительное для нас сальдо в торговле товарами и услугами - $782,6 млн.

В торговле товарами у нас пока отрицательное сальдо, главным образом за счет высокой стоимости необходимых нашей экономике энергоносителей, поэтому решение проблемы отрицательного сальдо в торговле товарами - комплексный вопрос для всех отраслей и секторов народного хозяйства.

Для выхода на устойчивое положительное сальдо во внешней торговле наряду с наращиванием экспорта товаров необходимо существенным образом увеличивать долю услуг, максимально использовать транзитный, логистический, туристический, образовательный потенциал страны. А для этого нужно активно развивать инфраструктуру услуг, совершенствовать государственное регулирование в этих областях.

Результаты внешней торговли - зеркальное отражение структуры и работы нашей экономики, промышленности. Реализация задачи по диверсификации белорусского экспорта должна основываться на соответствующей производственной базе. Поэтому в первую очередь необходимо вести речь о промышленной диверсификации, выпуске новых конкурентоспособных высокотехнологичных товаров, которые МИД и загранучреждения совместно с производителями смогут продвигать на внешних рынках и тем самым увеличивать экспорт и обеспечивать положительное сальдо.

В прошлом году мы достигли определенного прогресса. Экспорт товаров за 11 месяцев составил $30,8 млрд и по сравнению с январем-ноябрем 2017 года вырос на $4,4 млрд, или на 16,5%. Увеличение экспорта по большинству товарных позиций произошло как в стоимостном, так и в физическом выражении.

Положительная динамика в товарной структуре экспорта дополняется позитивными изменениями в его географии. Мы планомерно выходим на равные доли во внешней торговле с Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом и остальными странами. Доля Евросоюза в общем объеме экспорта Беларуси за 11 месяцев прошлого года составила 31%. Год назад эта цифра за такой же период составляла 26%. Доля России, наоборот, снизилась с 45% в 2017 году до 38% в прошлом году.

Эти показатели обнадеживают, но необходимо признать, что в плане диверсификации экспорта предстоит еще огромная работа. Всем - и МИД, и отраслевым министерствам, и регионам, и предприятиям-экспортерам.

В январе-ноябре прошлого года белорусская продукция экспортировалась в 177 стран, причем Беларусь поставляла товары и в 18 новых стран (Южный Судан, Андорра, Лаос, Экваториальная Гвинея, Палестина и другие). Некоторые традиционные для Беларуси экспортные товары вышли на новые рынки: калийные удобрения (Мозамбик, Эль-Сальвадор, Камбоджа, Лаос), тракторы и седельные тягачи (Ирландия, Камбоджа, Канада, Индия), продольно распиленные лесоматериалы (Хорватия, Марокко, Саудовская Аравия).

В этом контексте необходимо отметить планомерную работу в рамках Евразийского экономического союза по вхождению на рынки стран дальней дуги. Заключение ЕАЭС соглашений о свободной торговле с третьими государствами создает для Беларуси возможности для диверсификации экспорта товаров и услуг, углубления промышленной и сельскохозяйственной кооперации, привлечения инвестиций в национальную экономику.

Ведутся активные переговоры по созданию зон свободной торговли с Сингапуром, Израилем и Индией, а также по унификации торгового режима "пятерки" с Сербией. В январе 2019 года состоялся первый раунд переговоров с Египтом.

Правительство Беларуси по инициативе МИД утвердило так называемый второй пакет стран, с которыми целесообразно начать переговоры по созданию зон свободной торговли в ближайшие 2-3 года. В этот перечень включены приоритетные с экономической точки зрения государства.

Работа МИД по безусловному выполнению заданий руководства страны по наращиванию, диверсификации и дальнейшему расширению географии экспорта будет продолжена. Для этих целей будут задействованы все необходимые инструменты и механизмы как внутри страны, так и на внешнем контуре, в двустороннем и многостороннем форматах. В одной связке с правительством, министерствами и ведомствами, предприятиями-экспортерами мы будем и далее продвигать национальные интересы в сфере внешней торговли на благо белорусского государства и его граждан.

- Что бы вы назвали в числе наиболее важных для Беларуси в 2019 году событий на внешнеполитическом векторе?

- Полагаю, что событием года для нашей страны станут II Европейские игры. В Минск и в целом в Беларусь приедет множество гостей как из Европы, так и из других регионов мира. Мероприятие обещает быть масштабным, ярким и зрелищным. Все органы госуправления, включая МИД, к нему серьезно готовятся. Кстати, по нашей инициативе в конце прошлого года представители аккредитованного у нас дипломатического корпуса имели возможность ознакомиться с белорусской базой для подготовки гимнастов. Не то чтобы мы раскрыли им большой секрет, но спортивные кулисы приоткрыли. В целом для гостей Беларуси созданы хорошие условия, а для любителей путешествий из 74 стран предоставлен, как вы знаете, безвизовый режим въезда до 30 дней через Национальный аэропорт Минск.

В настоящее время вместе с партнерами МИД активно работает над организацией целого ряда двусторонних визитов, в том числе на высшем и высоком уровнях. Некоторые из них пройдут впервые. Каждый визит отрабатывается с учетом анализа перспективных тем для сотрудничества, а также проблемных вопросов, требующих решения. Акцент делается на экономической тематике. С учетом наработок могу сказать, что переговоры обещают стать насыщенными, а их итоги - абсолютно конкретными.

Пройдут мероприятия, связанные с инициативами, продвигаемыми Беларусью на глобальных и региональных площадках. Из тем, которые на слуху, - запуск широкого диалога по вопросам укрепления региональной безопасности, "партнерство интеграций", урегулирование ситуации в Украине, борьба с терроризмом.

Планируем поддержать проведение в Минске экспертных форумов и встреч для анализа угроз безопасности и выработки путей выхода из различного рода кризисов. Беларусь в этом вопросе уже занимает уникальную нишу. Многие представители зарубежных стран называют Минск удобной нейтральной международной площадкой, где в разных форматах можно обсуждать сложнейшие региональные и глобальные проблемы. Рассчитываем поднять уровень таких дискуссий и их прикладное значение с точки зрения принятия конкретных политических решений.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-