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Встреча президентов Беларуси и Зимбабве проходит во Дворце Независимости

17.01.2019 10:42 — Новости Политики | БелТА  
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы проходит во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

По протоколу переговорам предшествовала церемония официальной встречи глав государств. После исполнения гимнов президенты приветствовали членов делегаций, затем состоялась церемония фотографирования двух лидеров.

Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва проведут переговоры в узком и расширенном форматах. На них будет обсуждаться развитие политических и торгово-экономических контактов, перспективные направления для укрепления двустороннего взаимодействия, прежде всего в сфере торговли и инвестиций, реализации совместных проектов. По итогам переговоров будет подписано несколько международных документов.

Сегодня утром Президент Зимбабве и заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас открыли в Минске офис Почетного консульства этой страны. "Для меня большая честь принять участие в этой торжественной церемонии, которая свидетельствует о растущих контактах между Зимбабве и Беларусью", - сказал Эммерсон Мнангагва.

Контакты между Беларусью и Зимбабве значительно активизировались и получили положительное развитие в 2015 году. Личное кураторство Эммерсона Мнангагвы способствовало поставкам в страну карьерной техники БелАЗ. Сейчас основу белорусского экспорта в Зимбабве составляют калийные удобрения и запчасти к автомобильной технике. В Беларусь импортируется минеральное сырье, а также цитрусовые плоды и овощи в незначительных объемах.

В прошлом году предприятие "Амкодор" подписало контракт на поставку в Зимбабве 40 единиц техники и запчастей почти на $4,5 млн при финансовой поддержке Банка развития Беларуси и Резервного банка Зимбабве (этот контракт еще требует подписания). Белорусский автомобильный завод вместе с компанией "Сохра" прорабатывает вопрос поставки партии из шести самосвалов и двух погрузчиков. Из-за отсутствия средств у конечного потребителя техники стороны обсуждают механизм финансирования сделки. Агрокомбинат "Мачулищи" заинтересовался созданием предприятия по производству и переработке мяса и молока, предложение направлено зимбабвийской стороне. Стоимость проекта, если контракт будет подписан, превысит $26 млн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы проходит во Дворце Независимости,...
 
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