Беларусь стремится к выходу на стратегический уровень сотрудничества с Зимбабве - Лукашенко

17 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь стремится к постепенному выходу на стратегический уровень сотрудничества с Зимбабве и видит значительный потенциал в развитии двусторонних отношений. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в расширенном составе с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Зимбабве является нашим важным партнером в Южно-Африканском регионе, и мы стремимся к постепенному выходу на высочайший стратегический уровень сотрудничества. В настоящее время отношения между двумя странами динамично развиваются. Однако значительный потенциал взаимодействия во многом еще не реализован. В ближайшие годы нам предстоит это сделать, особенно в сферах торговли и экономики", - сказал глава государства.

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