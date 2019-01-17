Александр Лукашенко не видит оснований менять внешнеполитический курс Беларуси

БЕЛТА

Глава государства отметил, что постоянно повышается авторитет и роль Министерства иностранных дел, а у руководства внешнеполитического ведомства выстроены дружественные отношения с зарубежными коллегами, что подтверждается частыми приглашениями на различного рода конференции и международные мероприятия. "Это говорит о том, что Беларусь начинает играть все большую роль на международной арене. Поэтому в этой ситуации как-то менять внешнеполитический курс я оснований не вижу", - сказал Александр Лукашенко.

"Расширен круг зарубежных партнеров, союзников, открыты перспективные рынки (конечно, не совсем так, как хотелось бы по скорости, но тем не менее). Белорусская дипломатия вышла на качественно новый уровень. Вы тоже это не можете не заметить. На минской переговорной площадке обсуждаются сложнейшие региональные и глобальные проблемы", - отметил Президент.

Он лично тепло приветствовал каждого участника встречи и высказал мнение, что подобные встречи с руководителями министерств и ведомств прошлых лет могут стать доброй традицией. "Наша встреча проходит в канун 100-летия белоруской дипломатической службы. Это и признание ваших заслуг. Мы поговорим сегодня, каково ваше мнение, ваша точка зрения на развитие Беларуси. Вы - люди опытные", - отметил Президент.





Александр Лукашенко предложил в формате живой дискуссии обменяться мнениями, как действовать дальше и выстраивать сбалансированную внешнюю политику.

"Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход", - заявил белорусский лидер.

"Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас", - продолжил глава государства.

Александр Лукашенко считает, что в некоторых нападках на Беларусь нет никаких межгосударственных или международных отношений. "Все в частностях, все в личностях, все в том, что кому-то не нравится курс, который Беларусь проводит. Даже не внешнеполитический. А ту экономику, которую мы строим, тот социальный уклад, который мы создаем на принципах прежде всего справедливости. Этот тезис я 20 с лишним лет проповедую. Оказывается, он сегодня в России очень востребован. Поэтому все банально: кому-то хочется понизить градус Беларуси в России. Вот и начинаются эти нападки", - отметил он.

Президент подчеркнул, что на это необходимо реагировать спокойно и целенаправленно. "Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, поляков, литовцев. Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире. У нас эта квартира есть. Наши соседи, какие бы они ни были, мы их не выбираем, и мы готовы со всеми строить добрые, теплые, взаимовыгодные отношения", - заверил белорусский лидер.

"Как бы у нас ни складывались отношения с Россией, мы никогда не позволим, чтобы у нас в Беларуси на этой святой земле плохо относились к россиянам. Не только к русским. И если кому-то хочется столкнуть нас - не получится. Мы знаем, как на это реагировать", - сказал Александр Лукашенко.

"К счастью, уже не только первый, второй, третий каналы транслируются на всю Россию. Но есть и интернет. И мы свою точку зрения всегда доведем до русского человека. До россиянина вообще", - отметил глава государства.

"Все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает сегодня (он неизвестно, чем закончится), не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране. Похоже, что подавляющее большинство нашего населения и даже подавляющее большинство нашей так называемой оппозиции понимают, что это может закончиться очень плохо", - заявил белорусский лидер.

Что касается усилий и роли непосредственно Беларуси в направлении мирного разрешения конфликта в Украине, Александр Лукашенко отметил, что об этом не надо много говорить. "Беда у наших родных людей. Притом не мы же были инициаторами этой площадки. Инициатором была госпожа Меркель. Это она предложила встретиться в Минске. Я был в Сочи вместе с Путиным, переговоры вел в это время. И я в тот же день уехал, чтобы завтра организовать встречу", - сказал белорусский лидер.

Он напомнил, что в результате украинского конфликта Беларусь столкнулась с потоком беженцев и переселенцев в количестве около 150 тыс. человек. Часть из них уже вернулись в Украину, а большинство остались в Беларуси и им предоставлены равные права, отметил Президент.

"Нам хватило от Украины, и то ли еще будет. Поэтому мы ввязаны в этот конфликт, можно сказать, по уши. Будет плохо, если конфликт затянется. Исходя из этих прагматических целей, мы просто занимаем определенную позицию по украинскому вопросу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства назвал и другие причины, по которым сторонам стоит приложить максимальные усилия для скорейшего урегулирования ситуации. "Есть проблемы. Они могут быть еще больше. И уходить от этого вопроса мы просто не имеем никаких оснований", - уверен он.

Александр Лукашенко в частности констатировал, что Европа вроде бы озаботилась событиями в этом регионе, ввязаны в конфликт и США. "Я часто уже и публично говорю: слушайте, такого подарка, который мы преподнесли в виде Украины Западу и прежде всего Америке, и не снилось. Первый подарок - развал Советского Союза. Второй - Украина. Чего сегодня американцев упрекать? И не дай бог там будут поставлены ракеты меньшей и средней дальности (почему сейчас этот договор перечеркнули фактически). До Урала обстреливается полностью малыми ракетами вся Россия. Так надо и в силу этого закрывать эту проблему", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что стоит бояться даже не того, что на территории Украины будет НАТО: "Там достаточно людей в Украине, которые будут в десять раз хуже НАТО. Мы будем молиться когда-то, чтобы там НАТО было, а не люди, которые сегодня с ружьями ходят. И я также руководству России довел эту позицию. Это тоже надо понимать и видеть".

Глава государства считает, что каждый на фоне конфликта в Украине преследует свои цели. У сторон порой нет желания вновь собраться и обсудить проблемы безопасности в регионе. "Недавно на Мюнхенской встрече и вообще, встречаясь с американцами, европейцами - они везде говорят, что хотят мира в Украине, чтобы в Европе был порядок. Я говорю: слушайте, давайте хоть соберемся в рамках ОБСЕ, обсудим проблемы. Нет, не хочется. У каждого свои цели", - сказал Александр Лукашенко.

Аналогично и с инициативой о проведении нового международного переговорного процесса Хельсинки-2. "Мне намекают в Европе, что не надо это инициировать, это невозможно, не нужно сейчас. Понятно. Вот позиция Европы. Им это не нужно. Хотя и та же Меркель, и другие, и бывший президент Франции, может, и нынешний понимают, что это же в нашем доме пожар. Это же полыхнет. Сегодня уже втянуты в этот конфликт и Польша (не только по национальному признаку), и Венгрия. Дальше будет хуже. Надо тушить этот пожар. Нет - какая-то игра…", - охарактеризовал ситуацию глава государства.