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Александр Лукашенко не видит оснований менять внешнеполитический курс Беларуси
18.01.2019 — Новости Политики | Заря над Неманам
Глава государства отметил, что постоянно повышается авторитет и роль Министерства иностранных дел, а у руководства внешнеполитического ведомства выстроены дружественные отношения с зарубежными коллегами, что подтверждается частыми приглашениями на различного рода конференции и международные мероприятия. "Это говорит о том, что Беларусь начинает играть все большую роль на международной арене. Поэтому в этой ситуации как-то менять внешнеполитический курс я оснований не вижу", - сказал Александр Лукашенко.
"Расширен круг зарубежных партнеров, союзников, открыты перспективные рынки (конечно, не совсем так, как хотелось бы по скорости, но тем не менее). Белорусская дипломатия вышла на качественно новый уровень. Вы тоже это не можете не заметить. На минской переговорной площадке обсуждаются сложнейшие региональные и глобальные проблемы", - отметил Президент.
Он лично тепло приветствовал каждого участника встречи и высказал мнение, что подобные встречи с руководителями министерств и ведомств прошлых лет могут стать доброй традицией. "Наша встреча проходит в канун 100-летия белоруской дипломатической службы. Это и признание ваших заслуг. Мы поговорим сегодня, каково ваше мнение, ваша точка зрения на развитие Беларуси. Вы - люди опытные", - отметил Президент.
Александр Лукашенко предложил в формате живой дискуссии обменяться мнениями, как действовать дальше и выстраивать сбалансированную внешнюю политику.На встречу были приглашены Петр Кравченко (возглавлял МИД в 1991-1994 годах), Владимир Сенько (1994-1997), Иван Антонович (1997-1998), Урал Латыпов (1998-2000), Михаил Хвостов (2000-2003), Сергей Мартынов (2003-2012), а также нынешний министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Неужели кое-кому в России Украины не хватает" - Лукашенко осудил попытки столкнуть белорусов с россиянами
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в том, что столкнуть белорусов и россиян не получится, несмотря на отдельные попытки в этом направлении. Об этом он заявил сегодня на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси.
"В последнее время (вы, наверное, слышите) и меня, и особенно Владимира Владимировича (министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. - Прим. БЕЛТА) обвиняют не в том курсе, который мы проводим во внешней политике. Наши братья россияне говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко рассказал о том, что его особенно тревожит, и, по его словам, дело не в налоговом маневре, который проводится в нефтяной сфере России. "Переживем мы его. Мне не совсем понятна (думаю, придется задать вопросы руководству России) такая несколько атака на Беларусь в СМИ. Пусть на ощупь пока, но типа того: "Батька-1", "Батька-2", "Батька-3"… Но если тогда они у меня хотели найти какие-то деньги и забрать. Пусть найдут и заберут. Я абсолютно чист и честен перед вами. Настораживает то, что они пытаются нас уже столкнуть с русскими", - заявил Президент.
В этом отношении глава государства упомянул случай, который получил огласку в интернете, а затем был использован в российских СМИ в качестве попытки проиллюстрировать нападки на русских людей в Беларуси. "Вы знаете в интернете этот случай, когда кто-то в метро устроил конфликт с каким-то человеком, и все это быстренько было преподнесено (как будто из России заказали) как то, что у нас совершаются нападки на русских людей. Когда я прочитал это, немедленно поручил разобраться. Я понимаю, что всякие могут быть случаи. Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух белорусов. Притом он быстро был снят на видео (сейчас это просто делается) и вброшен в интернет. И они (российские СМИ. - Прим. БЕЛТА) за это ухватились. Оказывается, один белорус, который когда-то был осужден (сотрудник ОМОНа, за взятку был посажен, вышел из тюрьмы). Второй был тоже белорус полуотмороженный. И завязалась потасовка. Причем здесь русские?!" - рассказал подробности произошедшего Александр Лукашенко.
"Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию: нас не удастся столкнуть - белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть - это очень опасно", - подчеркнул глава государства.
"Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Ну нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами. Мы же у вас не отбираем ваш товар. Торгуете вы нефтью, газом, которые господь туда положил в недра, и скважины мы бурили в свое время. Владимиру Владимировичу (Президенту России Владимиру Путину. - Прим. БЕЛТА) об этом говорил на последней встрече. Говорю: не забывай, в те советские времена, когда мы под стол с тобой ходили, отсюда (из Беларуси. - Прим. БЕЛТА) летали чартеры, и вахтовым методом бурили скважины - нефтяные и газовые. И они сегодня еще работают", - заявил белорусский лидер.
При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь не просит денег, а настаивает на равных условиях. "Мы в состоянии их (деньги. - Прим. БЕЛТА) заработать. Если мы создали общий рынок, мы, небольшая страна, и гигант Россия. Вы что, боитесь конкуренции? Давайте на этом рынке конкурировать. Нет - надо палки в колеса. Во-вторых, все договоры, которые мы подписывали… Мы что требовали - равных условий. Где эти равные условия? Вот единственное, что мы требуем. На их принципах конкуренция. Они (российская сторона. - Прим. БЕЛТА) более продвинуты в рынке. И равные условия для субъектов хозяйствования и людей. И мы свое счастье будем искать на равных условиях", - сказал Президент.
Что касается попыток столкнуть белорусов с россиянами, Президент еще раз подчеркнул, что это недопустимо и может привести к эскалации ситуации. "Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете - из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Вот в чем опасность - эскалации этого процесса", - считает глава государства.
"Это не пройдет в Беларуси, не получится. А если, не дай бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция. Правоохранительные органы получили соответствующее указание пресекать подобные вещи жесточайшим образом и разбираться", - резюмировал белорусский лидер.
Александр Лукашенко назвал условия углубленного союзного строительства с Россией
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия, на которых возможно развитие союзного строительства с Россией, в том числе введение единой валюты, унификация налоговой и таможенной политики. Об этом он заявил сегодня на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси.
"Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход", - заявил белорусский лидер.
"Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас", - продолжил глава государства.
Александр Лукашенко считает, что в некоторых нападках на Беларусь нет никаких межгосударственных или международных отношений. "Все в частностях, все в личностях, все в том, что кому-то не нравится курс, который Беларусь проводит. Даже не внешнеполитический. А ту экономику, которую мы строим, тот социальный уклад, который мы создаем на принципах прежде всего справедливости. Этот тезис я 20 с лишним лет проповедую. Оказывается, он сегодня в России очень востребован. Поэтому все банально: кому-то хочется понизить градус Беларуси в России. Вот и начинаются эти нападки", - отметил он.
Президент подчеркнул, что на это необходимо реагировать спокойно и целенаправленно. "Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, поляков, литовцев. Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире. У нас эта квартира есть. Наши соседи, какие бы они ни были, мы их не выбираем, и мы готовы со всеми строить добрые, теплые, взаимовыгодные отношения", - заверил белорусский лидер.
"Как бы у нас ни складывались отношения с Россией, мы никогда не позволим, чтобы у нас в Беларуси на этой святой земле плохо относились к россиянам. Не только к русским. И если кому-то хочется столкнуть нас - не получится. Мы знаем, как на это реагировать", - сказал Александр Лукашенко.
"К счастью, уже не только первый, второй, третий каналы транслируются на всю Россию. Но есть и интернет. И мы свою точку зрения всегда доведем до русского человека. До россиянина вообще", - отметил глава государства.Наряду с этим Александр Лукашенко не считает нынешний момент отношений с Россией каким-то критическим или острым. "Просто должен сказать, что там появились… Не появились, а и бывшие руководители, которые давно работают, они заняли определенную позицию давления даже на собственного Президента Путина. Думаю, это же не мальчик, в политике не новичок. И по встречам с ним вижу, что человек нацелен на то, чтобы мы ни в коем случае не разорвали отношения Беларуси и России, - сказал Президент. - Это крайне невыгодно. Это будет ущербно для него как политика, а для меня тем более. Потому что мы всегда с вами проводили, можно сказать, пророссийский курс. Проповедуя многовекторную внешнюю политику, мы всегда Россию определяли не просто как нашего главного партнера, а как самое близкое, братское государство, где живут просто наши люди. Так и будет".
Александр Лукашенко ответил на упреки в том, что Беларусь заправляет украинские танки
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки в адрес белорусской стороны о том, что она поставляет в Украину дизельное топливо, которое в дальнейшем используется в военных целях. Об этом он заявил сегодня на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси.
"В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские. - Прим. БЕЛТА) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок - бензинов и дизельного топлива - в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко также ответил на упреки о том, что из Украины через Беларусь якобы идут санкционные товары. Он подчеркнул, что это мизерные объемы, и в любом случае речь идет о смыкании украинских и российских поставщиков при покровительстве таможни и других служб Российской Федерации. "Белорусами и не пахнет там. Если белорусы и нужны, то какую-то частную структуру могут подтянуть к этому, чтобы подсказали, как лучше проехать по Беларуси", - отметил Президент.
Кроме того, он рассказал, что ему постоянно докладывают о массированном притоке оружия из Украины. "И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу…), через российскую границу (с Украиной. - Прим. БЕЛТА) идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу, - рассказал глава государства. - Понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было".
Александр Лукашенко: полыхающий в Украине пожар не должен перекинуться на Беларусь
Глава государства Александр Лукашенко предостерегает от того, чтобы дестабилизация и пожар от событий в Украине перекинулись на Беларусь. Об этом он заявил сегодня на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси.
"Все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает сегодня (он неизвестно, чем закончится), не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране. Похоже, что подавляющее большинство нашего населения и даже подавляющее большинство нашей так называемой оппозиции понимают, что это может закончиться очень плохо", - заявил белорусский лидер.
Что касается усилий и роли непосредственно Беларуси в направлении мирного разрешения конфликта в Украине, Александр Лукашенко отметил, что об этом не надо много говорить. "Беда у наших родных людей. Притом не мы же были инициаторами этой площадки. Инициатором была госпожа Меркель. Это она предложила встретиться в Минске. Я был в Сочи вместе с Путиным, переговоры вел в это время. И я в тот же день уехал, чтобы завтра организовать встречу", - сказал белорусский лидер.
Он напомнил, что в результате украинского конфликта Беларусь столкнулась с потоком беженцев и переселенцев в количестве около 150 тыс. человек. Часть из них уже вернулись в Украину, а большинство остались в Беларуси и им предоставлены равные права, отметил Президент.
"Нам хватило от Украины, и то ли еще будет. Поэтому мы ввязаны в этот конфликт, можно сказать, по уши. Будет плохо, если конфликт затянется. Исходя из этих прагматических целей, мы просто занимаем определенную позицию по украинскому вопросу", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства назвал и другие причины, по которым сторонам стоит приложить максимальные усилия для скорейшего урегулирования ситуации. "Есть проблемы. Они могут быть еще больше. И уходить от этого вопроса мы просто не имеем никаких оснований", - уверен он.
Александр Лукашенко в частности констатировал, что Европа вроде бы озаботилась событиями в этом регионе, ввязаны в конфликт и США. "Я часто уже и публично говорю: слушайте, такого подарка, который мы преподнесли в виде Украины Западу и прежде всего Америке, и не снилось. Первый подарок - развал Советского Союза. Второй - Украина. Чего сегодня американцев упрекать? И не дай бог там будут поставлены ракеты меньшей и средней дальности (почему сейчас этот договор перечеркнули фактически). До Урала обстреливается полностью малыми ракетами вся Россия. Так надо и в силу этого закрывать эту проблему", - подчеркнул белорусский лидер.
Он добавил, что стоит бояться даже не того, что на территории Украины будет НАТО: "Там достаточно людей в Украине, которые будут в десять раз хуже НАТО. Мы будем молиться когда-то, чтобы там НАТО было, а не люди, которые сегодня с ружьями ходят. И я также руководству России довел эту позицию. Это тоже надо понимать и видеть".
Глава государства считает, что каждый на фоне конфликта в Украине преследует свои цели. У сторон порой нет желания вновь собраться и обсудить проблемы безопасности в регионе. "Недавно на Мюнхенской встрече и вообще, встречаясь с американцами, европейцами - они везде говорят, что хотят мира в Украине, чтобы в Европе был порядок. Я говорю: слушайте, давайте хоть соберемся в рамках ОБСЕ, обсудим проблемы. Нет, не хочется. У каждого свои цели", - сказал Александр Лукашенко.
Аналогично и с инициативой о проведении нового международного переговорного процесса Хельсинки-2. "Мне намекают в Европе, что не надо это инициировать, это невозможно, не нужно сейчас. Понятно. Вот позиция Европы. Им это не нужно. Хотя и та же Меркель, и другие, и бывший президент Франции, может, и нынешний понимают, что это же в нашем доме пожар. Это же полыхнет. Сегодня уже втянуты в этот конфликт и Польша (не только по национальному признаку), и Венгрия. Дальше будет хуже. Надо тушить этот пожар. Нет - какая-то игра…", - охарактеризовал ситуацию глава государства.Александр Лукашенко также напомнил, что когда только начался конфликт в Украине, белорусская сторона предложила определенный план его разрешения, однако он не был принят. "Когда начался конфликт, позвонили мне поляки сразу. Я говорю: хорошо, если вас интересует план "диктатора", мы можем предложить. И им сказал: если вы не примете этот план, я буду считать, что вам не надо нормализация в Украине. Туск со мной согласился. Они не приняли этот план. И сейчас стыдливо прячут глаза", - рассказал Президент.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит оснований менять сложившийся внешнеполитический курс страны. Об этом он заявил сегодня на встрече в преддверии...
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