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Порядок оплаты труда бюджетников в Беларуси изменится с 2020 года

18.01.2019 17:51 — Новости Политики | БелТА  
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Порядок оплаты труда бюджетников в Беларуси изменится с 2020 года
Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 января подписал указ №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом с 1 января 2020 года устанавливается равномерная дифференциация тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы за счет введения 18-разрядной тарифной сетки (вместо 27-разрядной) с разницей между коэффициентами не менее 6%. Увеличивается удельный вес тарифной (постоянной) части в составе заработной платы работников бюджетной сферы. Для этого вместо тарифной ставки 1-го разряда будет применяться базовая ставка.

Указом предусмотрена унификация структуры зарплаты работников бюджетной сферы. Так, ее состав будет включать оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты. Упорядочиваются выплаты, связанные с отраслевой спецификой.

В соответствии с документом, при введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня заработной платы работников бюджетных организаций.

Глава государства также подписал декрет №1, который корректирует декрет от 26 июля 1999 года №29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины" с учетом предусмотренных в указе изменений в структуре заработной платы работников бюджетных организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 января подписал указ №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций". Об этом БЕЛТА...
 
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