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Лукашенко назвал условия введения единой валюты с Россией
19.01.2019 09:08 — Новости Политики | БДГ
Единой валютой Беларуси и РФ не должен быть российский рубль. Единый эмиссионный центр должен быть создан на равных условиях.
Об этом заявил Александр Лукашенко 18 января на встрече с участием министрами иностранных дел Беларуси, работавшими в разное время,
Президент также назвал условия, при которых возможна дальнейшая интеграция Беларуси и России, унификация налоговой и таможенной политики.
«Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях», - сказал Лукашенко.
По его мнению, если такое объединение основано на принципах Евросоюза, то должны быть равные условия и равный подход.
«Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас», - продолжил глава государства.
Президент считает, что в некоторых нападках на Беларусь нет никаких межгосударственных или международных отношений. «Все в частностях, все в личностях, все в том, что кому-то не нравится курс, который Беларусь проводит. Даже не внешнеполитический. А ту экономику, которую мы строим, тот социальный уклад, который мы создаем на принципах прежде всего справедливости. Этот тезис я 20 с лишним лет проповедую. Оказывается, он сегодня в России очень востребован. Поэтому все банально: кому-то хочется понизить градус Беларуси в России. Вот и начинаются эти нападки», - отметил он.
На встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы в пятницу Александр Лукашенко
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Единой валютой Беларуси и РФ не должен быть российский рубль. Единый эмиссионный центр должен быть создан на равных условиях.
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