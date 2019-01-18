Лукашенко назвал условия введения единой валюты с Россией

Единой валютой Беларуси и РФ не должен быть российский рубль. Единый эмиссионный центр должен быть создан на равных условиях.

Об этом заявил Александр Лукашенко 18 января на встрече с участием министрами иностранных дел Беларуси, работавшими в разное время, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент также назвал условия, при которых возможна дальнейшая интеграция Беларуси и России, унификация налоговой и таможенной политики.

«Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях», - сказал Лукашенко.

По его мнению, если такое объединение основано на принципах Евросоюза, то должны быть равные условия и равный подход.

«Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас», - продолжил глава государства.

Президент считает, что в некоторых нападках на Беларусь нет никаких межгосударственных или международных отношений. «Все в частностях, все в личностях, все в том, что кому-то не нравится курс, который Беларусь проводит. Даже не внешнеполитический. А ту экономику, которую мы строим, тот социальный уклад, который мы создаем на принципах прежде всего справедливости. Этот тезис я 20 с лишним лет проповедую. Оказывается, он сегодня в России очень востребован. Поэтому все банально: кому-то хочется понизить градус Беларуси в России. Вот и начинаются эти нападки», - отметил он.