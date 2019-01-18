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Национальный форум по устойчивому развитию пройдет в Минске 24 января

19.01.2019 10:01 — Новости Политики | БелТА  
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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный форум по устойчивому развитию соберет 24 января в Минске представителей всех заинтересованных групп, работающих над реализацией ЦУР в Беларуси, а также международных партнеров, сообщили БЕЛТА организаторы.

Предполагается, что этот форум станет первой пробой формирования площадки для регулярного и всестороннего обсуждения вопросов достижения ЦУР с участием всех вовлеченных в этот процесс.

В формате пленарных и панельных сессий под руководством модераторов из числа глав ключевых министерств представители органов государственного управления, парламента, общественных объединений, деловых и академических кругов смогут обменяться мнениями и озвучить свои предложения по дальнейшей работе в области ЦУР и необходимых мерах для ее совершенствования, наметить ориентиры на кратко-, средне- и долгосрочную перспективы.

В частности, будут рассмотрены реализация Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года и подготовка Национальной стратеги устойчивого развития на период до 2035 года. Дана оценка готовности Беларуси к мониторингу достижения ЦУР, организации работы в регионах. Поскольку предполагается участие и международных экспертов, представителей учреждений системы ООН, то отдельное внимание будет уделено имплементации Беларусью рекомендаций экспертов ООН (миссия MAPS) по ускорению достижения ЦУР и взаимодействию с международными партнерами.

По итогам мероприятия планируется подготовка рекомендаций, которые будут использоваться Советом по устойчивому развитию в работе, а в случае необходимости направлены в парламент и правительство для проработки. Также они могут быть представлены на политическом форуме ООН высокого уровня по устойчивому развитию.

Мероприятие организуется Национальным координатором по достижению ЦУР, Министерством иностранных дел при поддержке представительства ООН в Беларуси.

В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают Национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный форум по устойчивому развитию соберет 24 января в Минске представителей всех заинтересованных групп, работающих...
 
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