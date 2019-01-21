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С госслужащих будут требовать, как с военных
22.01.2019 12:00 — Новости Политики | БДГ
Доходы госслужащих должны падать и расти вместе с благосостоянием населения.
Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по проекту закона «О государственной службе» 22 января в Минске,
На совещании рассматривается новая редакция закона, которую предполагалось подготовить и принять в 2018 году. Но проект документа был отправлен на доработку и во вторник вынесен на рассмотрение президенту Беларуси.
«Поручая разработать этот закон, я предупреждал всех вас, что эти коврижки, которые у нас принято раздавать в любом законе в виде каких-то социальных гарантий, не должны быть выше того, что они есть, - сказал президент. - Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое».
По словам Лукашенко, новый закон должен создать четкую основу для такой работы. В числе необходимых для госслужащего качеств глава государства назвал высокий профессионализм, преданность стране, строгую дисциплину и внимательное отношение к людям.
В законе закрепляются социально-правовые гарантии госслужащих, соразмерные их обязанностям, которые максимально приближены к обязанностям военнослужащих.
Лукашенко поручил детально изложить суть каждого из вынесенных на рассмотрение предложений и ответить на несколько принципиальных вопросов.:
При этом президент убедительно попросил «не переписывать бездумно все, что было в нашей истории».
Он также поинтересовался, насколько эффективно будет решена задача по повышению престижа госслужбы, и попросил дать общую характеристику этических требований, предъявляемых к госслужащим, и мер по противодействию коррупции.
Глава государства заявил, что одной из его принципиальных позиций по этому законопроекту является закрепление обязательных правил поведения, обеспечивающих строгую исполнительскую дисциплину.
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Доходы госслужащих должны падать и расти вместе с благосостоянием населения.
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