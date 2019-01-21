С госслужащих будут требовать, как с военных

Доходы госслужащих должны падать и расти вместе с благосостоянием населения.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по проекту закона «О государственной службе» 22 января в Минске, сообщает пресс-служба президента.

На совещании рассматривается новая редакция закона, которую предполагалось подготовить и принять в 2018 году. Но проект документа был отправлен на доработку и во вторник вынесен на рассмотрение президенту Беларуси.

«Поручая разработать этот закон, я предупреждал всех вас, что эти коврижки, которые у нас принято раздавать в любом законе в виде каких-то социальных гарантий, не должны быть выше того, что они есть, - сказал президент. - Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое».

По словам Лукашенко, новый закон должен создать четкую основу для такой работы. В числе необходимых для госслужащего качеств глава государства назвал высокий профессионализм, преданность стране, строгую дисциплину и внимательное отношение к людям.

В законе закрепляются социально-правовые гарантии госслужащих, соразмерные их обязанностям, которые максимально приближены к обязанностям военнослужащих.

Лукашенко поручил детально изложить суть каждого из вынесенных на рассмотрение предложений и ответить на несколько принципиальных вопросов.:

насколько актуален законопроект и отвечает ли он современным потребностям госорганов

какие подходы по формированию иерархии государственных должностей заложены в законопроекте

как будет выстроен единый регистр государственных рангов.

При этом президент убедительно попросил «не переписывать бездумно все, что было в нашей истории».

Он также поинтересовался, насколько эффективно будет решена задача по повышению престижа госслужбы, и попросил дать общую характеристику этических требований, предъявляемых к госслужащим, и мер по противодействию коррупции.

Глава государства заявил, что одной из его принципиальных позиций по этому законопроекту является закрепление обязательных правил поведения, обеспечивающих строгую исполнительскую дисциплину.