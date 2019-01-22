На жительницу Брестского района составили протокол за снеговика с листовками против завода АКБ

23 января на жительницу Брестского района Юлию Ничипорук составили протокол за участие в несанкционированном мероприятии, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.



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Фото: Роман Кисляк

Как указано в протоколе, 5 января Юлия Ничипорук, находясь на территории СЭЗ «Брест» вблизи аккумуляторного завода, «без соответствующего разрешения Брестского райисполкома с целью выражения группой граждан общественно-политических интересов и публичного протеста против строительства аккумуляторного завода, разместила в присутствии не менее 25 человек на среднюю часть снеговика листовку с надписью „Прэч атруту! Не заводу! Гаспадарыць тут народу!“, а также на внутреннюю часть снеговика 4 стикера на самоклеящейся ленте с надписями „Нет заводу АКБ в Бресте, свинец@жизни.нет“, то есть осуществила пикетирование».

«Милиция посчитала это несанкционированным массовым мероприятием и составила на нее протокол по ч.1 ст. 23.34», — сообщил Роман Кисляк и напомнил, что 5 января возле строящегося завода АКБ собрались противники строительства предприятия, чтобы отметить годовщину своего протеста.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.